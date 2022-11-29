تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

تراجعت أسعار الذهب فى مصر صباح اليوم الثلاثاء بمقدار 45 جنيهاً ليسجل جرام الذهب عيار 21 ليسجل 1460 جنيهاً بعدماً سجل مساء أمس 1505 جنيهاً.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الأخيرة بزيادة 200 جنيه للجرام الواحد، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 1500 جنيه في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

أسعار الذهب الثلاثاء 29 نوفمبر

وتسجل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 تراجع على جميع الأعيرة، حيث جاءت الأسعار كما يلي :-



- سجل عيار 24 بيع 1,634 شراء 1,669 جنيها

- بلغ عيار 22 بيع 1,498 شراء 1,530 جنيها

- سجل عيار 21 بيع 1,430 شراء 1,460جنيها

- بلغ عيار 18 بيع 1,226 شراء 1,251جنيها

- وسجل عيار 14 بيع 953 شراء 973 جنيها

- بلغ عيار 12 بيع 817 شراء 834 جنيها

-الاونصة بيع 50,826 شراء 51,893 جنيها

-الجنيه الذهب بيع 11,440 شراء 11,680 جنيها

- فيما سجل سعر الكيلو بيع 1,634,286 شراء 1,668,571 جنيه

انخفاض طفيف في أسعار الذهب



وسجلت أسعار الذهب تراجع خلال تعاملات أمس الأثنين 28 نوفمبر ليكون هذا الانخفاض الأول منذ بداية تعاملات الأسبوع حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1450 جنيها للجرام وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية.