إدوارد برفقة طفل فيلم "عسل أسود" بعد 12 عاما ..صور

شارك الفنان إدوارد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة برفقة طفل فيلم “عسل أسود" بعد مرور 12 عاما على ظهوره بالفيلم.

وكتب وإدوارد :" عبدالله اللي كان عامل حماصة اخويا الصغير في فيلم عسل اسود اول ظهور ليه بعد ما كبر ".

أكد الفنان إدوارد فى تصريحات مصورة لـ موقع صدي البلد، تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل “ حضرة العمدة ” مع الفنانة روبي.

وقال إدوارد: من المقرر أن أخوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل حضرة العمدة ، ومن تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسي و" هشتوفوا شغل جامد جدا " ، ومن إخراج عادل اديب وإنتاج ريمون مقار.

وتابع إدوارد :حتي الأن اكتفي هذا العام بمسلسل حضرة العمدة بجانب مسرحية كازينو بديعة، والتى من المقرر أن أشارك فى بطولتها عدد من الفنانين ابرزهم سمية الخشاب .

كانت الفنانة القديرة سميحة أيوب قد تعاقدت على مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 ، بجانب كل من ادوارد ومحمود عبد المغني .

ومن المفترض أن يبدأ المخرج الكبير عادل أديب، في تصوير حلقات مسلسل حضرة العمدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض ان تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.