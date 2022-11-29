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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج جود سعيد يكشف سر تكرار تعاونه مع الممثل أيمن زيدان

صدى البلد

علق المخرج جود سعيد على تكرار تعاونه مع الممثل زيدان وذلك بعد عرض فيلمهم رحلة يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي الذي انقضت دورته الرابعة والأربعون منذ أيام.

 

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أحب العمل مع المخرج أيمن زيدان وبيننا كيميا خاصة، وتجري الأمور بيننا بسهولة شديدة ويخرج العمل كما نريد.

 

وكان قد أكد المخرج جود سعيد أنه لم يقابل أى صعوبات خلال تصويره فيلم رحلة يوسف الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جود سعيد: أحب تقديم سينما تكون ذاكرة الشعوب| خاص

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وقال في تصريحات ل"صدى البلد": اعتقد أن الفيلم ليس به مشاهد قاسية أو صعوبات، وأنا صورت المشاهد بطريقتي الخاصة دون أن تكون مباشرة، واعتقد أنها وصلت للمشاهد كما عشتها.

 

وتابع "أنا أبحث عن السينما التي لاتخضع لقوانين الموزع والمنتج التجاري واحب السينما التي تكون ذاكرة للشعوب والمجتمعات، وأحاول أن أنقل للناس ماعشناه وعلى طريقتي ووجهة نظري واحترم كل وجهات النظر.

 

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب! دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

 

فيلم رحلة يوسف "المنسيون" من تمثيل أيمن زيدان، سامر عمران، ربى الحلبي، سيرينا محمد، وائل زيدان، نور الصباح، حيان بدور، أحمد درويش، جواد السعيد، قصة أيمن زيدان وجود سعيد سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، مدير التصوير وائل عز الدين، موسيقى سمير كويفاتي، مونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.

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