عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر ثقافة العمل الحر.. بروتوكول بين مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم

أمين حزب مستقبل وطن
أمين حزب مستقبل وطن بمركز أطسا أثناء الدورة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، محاضرات حول كيفية تنفيذ بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتوعية بخدمات جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن تأهيل الشباب  لإقامة مشروعاتهم  وبخاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الإبداعية والإبتكارية، وكذلك تطوير المشروعات القائمة.

 

وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وتحت رعاية النائب عبدالقادر الجارحي امين المحافظة ،والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم.


وذلك بحضور  امين مساعد الحزب  بالمحافظة مني عابد  ،وعماد اللواج امين المركز، و اشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر، و المدير التنفيذي للمشروع ،و مجموعة من المدربين.

 

أكدت مني عابد  أمين مساعد  الحزب بالفيوم، أن البروتوكول يأتى فى إطار دور الحزب الخدمى والمجتمعى، باعتبار الأحزاب السياسية واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى التى تمتلك قاعدة واسعة من الجماهير، فضلا عن أن الحزب يضم فى تشكيله التنظيمى أمانة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يعكس اهتمام الحزب ورؤيته لأهمية دور هذا القطاع فى التنمية الاقتصادية للدولة.

لنشر الوعي.. اتفاقية تعاون بين منطقة أثار الفيوم وأمانة المرأة بمستقبل وطن

محافظ الفيوم وأمين حزب مستقبل وطن يفتتحان معرض أهلا عرائس وبيعى السلع الغذائية

9f2922be-9cbb-4ecb-873e-f306e142320d
9f2922be-9cbb-4ecb-873e-f306e142320d
59d51ebc-68ee-4087-b37d-01f7a100f28d
59d51ebc-68ee-4087-b37d-01f7a100f28d
bf7feeb5-2753-4074-a133-4d8d21bf4e66
bf7feeb5-2753-4074-a133-4d8d21bf4e66
fff0492f-c39f-4e51-b11b-be5b4a587a42
fff0492f-c39f-4e51-b11b-be5b4a587a42
الفيوم اخبار الفيوم مستقبل وطن المشروعات لاصغيرة جهاز تنمية شباب مصر حزب مستقبل وطن محافظة الفيوم المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة التنموية الشاملة بقرية كفر محفوظ

مياه الفيوم: إنقطاع مياه الشرب عن بعض القرى ..غدا

محافظ الفيوم يواصل الحوارات المجتمعية لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"

تنمية مهارات البحث والاستكشاف العلمى ندوة بثقافة الفيوم

أنشطة مكثفة بثقافة الفيوم احتفالا بأعياد الطفولة

فولة واتقسمت نصين.. شبيه محمد صلاح بالفيوم: أمنيتي أشوف أبو مكة ..شاهد

أمن الفيوم ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين منذ عام 2014

جامعة الفيوم تنظم احتفالية لتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية ..صور

ترشيحاتنا

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

شكري: مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطينى

جندته في السجن.. مجموعة فاجنر الروسية تعترف بمقتل طالب زامبي في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ