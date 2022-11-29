لنشر ثقافة العمل الحر.. بروتوكول بين مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، محاضرات حول كيفية تنفيذ بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتوعية بخدمات جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن تأهيل الشباب لإقامة مشروعاتهم وبخاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الإبداعية والإبتكارية، وكذلك تطوير المشروعات القائمة.

وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وتحت رعاية النائب عبدالقادر الجارحي امين المحافظة ،والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم.



وذلك بحضور امين مساعد الحزب بالمحافظة مني عابد ،وعماد اللواج امين المركز، و اشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر، و المدير التنفيذي للمشروع ،و مجموعة من المدربين.

أكدت مني عابد أمين مساعد الحزب بالفيوم، أن البروتوكول يأتى فى إطار دور الحزب الخدمى والمجتمعى، باعتبار الأحزاب السياسية واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى التى تمتلك قاعدة واسعة من الجماهير، فضلا عن أن الحزب يضم فى تشكيله التنظيمى أمانة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يعكس اهتمام الحزب ورؤيته لأهمية دور هذا القطاع فى التنمية الاقتصادية للدولة.

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