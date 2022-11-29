بعد أزمة الأعلاف الضخمة.. وزير الزراعة: أتابع الأمر يوميا

علق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أزمة ارتفاع سعر الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.



وقال السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن لجان تتابع من البنك المركزي والزراعة والنواب وبعض المستثمرين، مضيفا أن أتابع يوميا هذا الأمر، وكل التفاصيل المتعلقة به.

الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف في الموانيء



وأضاف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف في الموانيء، لافتا إلى أن تم توجيه جهاز حماية المستهلك، بمتابعة أسعار الأعلاف المرتفعة و المبالغ فيها.

