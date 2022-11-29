كيف تحمي نفسك من اختراق الواتساب والنصب عليك .. خبير يوضح

علق المهندس أحمد طارق ،خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، على تسريب بيانات لربع مستخدمى الواتساب حول العالم ومنهم 45 مليون مصري ضمن البيانات المسربة ، قائلا :" ما تسرب من بيانات الرقم النشط على التطبيق فقط ، وليست البيانات داخل الواتساب ولا يمكن تسريه "، موجها رسالة طمأنة لم يتم تسريب اى بيانات لاى مستخدم على الواتساب ولكن الرقم النشط فقط هو من تسرب .





وأضاف "طارق" خلال مداخلة هاتفية "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" ، أن شركة واتساب خرجت وقدمت الاعتذار على تسريب الرقم فقط وليس البيانات ، خاصة وان البيانات يتم تسريبها من تطبيق الواتساب لابد وان يتم عن طريق موظف بالشركة ويسرب جميع البيانات وليس عن طريق الاختراق ، حيث يوجد مشكلة فى شركة ميتا فى الواتساب نفسها لانة تم تسريب اكثر من 11% من موظفي الشركة من الناحية التوظيفية والشركة.

وتابع :" من تسرب رقم تليفونة من الواتساب سيواجة عدة مشاكل اولها وجود اعلانات كثيرة على تطبيق الواتساب بشطل مكثف ، حيث يوجد شركات اعلانية تقوم بشراء هذه الارقام بالدهب وليس بالاموال السائلة ويتم تنظيم تلك الارقام حسب الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة عن طريق برامج فرض وكل رقم من تلك الارقام له سعر حسب طبقتة ".

تفعيل خاصية التحقق

وحظر " المهندس أحمد طارق ،خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات " من وجود روابط وهمية كثيرة جدا للاصطياد الالكتروني وهو "فن اختراق عقول البشر" عن طريق لينك وبمجرد الضغط عليه سيتم توصيلك على شركات وهمية ويتم النصب على الشخص من خلالها مطالبا بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين وهى "المصدقية الثنائية " لحماية حسابك من الاختراق والنصب على المواطنين على الواتساب .