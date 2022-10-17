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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير تكنولوجيا المعلومات يتحدث عن ميزة جديدة تقدمها مايكروسوفت لأجهزة الكمبيوتر

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أكد المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن أن الألعاب بشكل عام تحتوي على ثلاثة أشياء أساسية وهي: ألوان ورسومات وإضاءة قوية وهذه الأشياء تكون مضغوطة في ملفات.

خبير تكنولوجيا المعلومات: استخدامات متطورة لـ الروبوت تشكل خطرا على بعض الوظائف

وقال أحمد طارق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”،إنه حاليا المعالجات المركزية CPU هي التي تقوم بفك الضغط ومعالجة البيانات، ولكن هذا الأمر تغير إلى معالجة GPU.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن كارت الشاشة هو من يقوم بفك ضغط الألعاب عن طريق الهارد ديسك بالمشاركة مع البرنامج الذي يختص بتشغيل الألعاب.

محاكاة وضغط أكبر

وأشار أحمد طارق إلى أن هذه الخاصية تحسن من مستوى اللعبة ويكون هناك فرق كبير في تشغيل الألعاب وخاصة ألعاب الميتافيرس الذي يوجد بها محاكاة وضغط أكبر

 

مايكروسوفت تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المركزى طريق

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