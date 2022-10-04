خبير تكنولوجيا المعلومات: استخدامات متطورة لـ الروبوت تشكل خطرا على بعض الوظائف

أكد شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك أشكال متعددة من الروبوت الذي يقوم بوظائف بدلا من الإنسان في الوقت الحالي بالعالم .

وقال شريف إسكندر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، أن الروبوت حاليا يؤدي اعمال كثيرة والكثير من البلاد تعتمد على الميكنة واستخدام الروبوت في مجالات كثيرة مثل الزراعة".

وتابع شريف إسكندر:" يتم استخدام الروبوت في عملية تجميع قطع السيارات في المصانع".

ولفت شريف إسكندر:" زمان كانت استخدامات الروبوت بدائية، وبالتالي دور الإنسان محفوظ في العديد من الوظائف" لكن الشيء الخطير الأن هو استخدامات الروبوت المتطورة مثل استخدامه في مجال الطب بما يهدد عدة وظائف يقوم بها الغنسان".