فلترة.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف سبب فقدان مستخدمي فيسبوك للمتابعين

كشف حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل انخفاض عدد متابعي مستخدمي موقع فيسبوك بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية.

وقال حسن حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك احتمالية حدوث هذا الأمر بسبب فلترة فيسبوك للحسابات الوهمية ".

وأضاف حسن حامد:" هناك قلق في توتير بسبب ارتفاع نسبة الحسابات الوهمية، وهذا دفع فيسبوك لفلترة الحسابات أيضا ".

وتابع حسن حامد:" ثبات أعداد المتابعين عند البعض عند رقم 9000 متابع فقط هو خطأ في البرمجة داخل فيسبوك ".

هناك تهكنات بتواجد هاكرز لكنه حديث غير منطقي .