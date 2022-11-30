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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ألسن عين شمس تختتم مؤتمرها الدولي الرابع إنتاج المعرفة في العربية المعاصرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يختتم قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع  بعنوان "إنتاج المعرفة في العربية المعاصرة" والذي جاء خلال الفترة من ٢٨ وحتي اليوم ٣٠ نوفمبر.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أميمة خشبة، رئيس قسم اللغة العربية، الدكتور ماجد الصعيدى، أستاذ اللغة العربية ومقرر المؤتمر.

والمؤتمر يهدف إلى إبراز دور اللغة العربية المعاصرة في مجتمع المعرفة من حيث قدرتها على أن تصبح وعاء للإبداع والابتكار، مع تحديد ما يمكن أن يمثل تحديات للغة العربية في ضوء ما يشهده المجتمع من تحولات معلوماتية معرفيه متسارعة، تقطع المسافات وتخترق الحدود.

وفي هذا الإطار يتم تسليط الضوء على المجالات المعرفية الٱتية: نظرية الأدب والنظرية النقدية ونظرية الأدب المقارن في العربية المعاصرة، ونظرية الترجمة في العربية المعاصرة من خلال طرح قصايا الترجمة والحقول المعرفية، وحجم الاسهام العربي في قضية الترجمة، مع رصد الدراسات البينية في العربية المعاصرة بين الأدب واللغة والترجمة والعلوم الطبيعية والاجتماعية والفنون المسموعة والمرئية، كذلك يعرض المؤتمر قضايا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والاستراتيجية المتبعة في وضع المناهج والمقررات.

ويسعى المؤتمر لتقديم الدراسات والأبحاث الجديدة على أساس منهجى سليم، بهدف تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات المتعلقة بالهوية الحضارية والاستقلال الفكرى؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافة العربية وثقافات العالم.

وينطلق مفهوم هذا المؤتمر من كون اللغةَ هي الحاضنةُ لثقافة ومعارف الشعوب - والتي تتراكم بها من خلال المعارف المجتمعية مما يضمنُ استمراريةَ المجتمعاتِ وتطورِها وتقدمِها، ولا يستقيم للمجتمع وجودٌ- دون تَوافُرِ أداةٍ للتواصل الاجتماعي ، ولنقلِ التراثِ والحفاظِ عليه عَبْر الزمن، ولصقل المهارات والمعارف عبر التعليم، ولبناء الهُوية الاجتماعية، وتلك الأداة ما هي إلا اللغة التي تحتل مكانتَها في كل المجتمعات الإنسانيةِ حتى أضحت حاضرةً في أي حديثٍ عن تغير المجتمع وانتقاله من حال إلى حال.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، كما تم تكريم الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وتسلم درع المؤتمر نيابة عنه الدكتور سعيد الوكيل الأستاذ بكلية الٱداب.

ويستمر المؤتمر حتى اليوم ٣٠ من نوفمبر ويتضمن اثنتي عشرة جلسة علمية يناقش خلالها الباحثون قضايا الساعة التى تواجه اللغة العربية في ظل التطورات العالمية المتلاحقة.

والجدير بالذكر شارك مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في الاجتماع الثامن للعقد العربي لمحو الأمية بمقر جامعة الدول العربية، بدعوة من وزير مفوض د. فراج العجمي مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية.

مثل الجامعة الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، في الاجتماع الثامن للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية، بمشاركة وفود من؛ مصر، والسعودية، وقطر، واليمن، وتونس، ولبنان، وليبيا، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، وبمشاركة العديد من الجهات منها؛ مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، والهيئة العامة لتعليم الكبار جمهورية مصر العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار "أسفك"، الشبكة العربية لتعليم الكبار، البيت العربي للتعلم والتنمية "عهد"، مجموعة طلال أبو غزالة، المنظمة الكشفية العربية.

قسم اللغة العربية كلية الألسن فعاليات المؤتمر الدولي إنتاج المعرفة الدكتورة سلوى رشاد Jobs Education

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