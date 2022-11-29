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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

طلاب المدارس
طلاب المدارس

طالب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من المواطنين بـ ارتداء الكمامة وغسل اليد بشكل مستمر والحفاظ على النظافة الشخصية، وعدم الجمع بين الطلاب المصابين بالفيروسات والأصحاء، وعدم استخدام الأدوات المنزلية بشكل جماعي".

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وتابع متحدث الصحة، عشان طلاب المدارس، نطلب من الأمهات التى تصاب بدور الإنفلونزا، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التى كانت تتم فى فترة كورونا.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يوجد 27 موقع في الـ 27 محافظة لرصد حالات الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا، والفيروس المخلوي، وكورونا، وجميع الفيروسات بشكل عام.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، ببرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الفترة الحالة تشهد ارتفاع إصابات بالفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي.


ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا أمر متوقع، بسبب التغيرات الجوية، و طالب من المواطنين بـ تلقى لقاح الانفلونزا الموسمية، وتحديدًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


 

الصحة وزارة الصحة الكمامة النظافة الشخصية الامهات كورونا

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