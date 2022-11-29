تقاوم 30 نوع دواء.. البكتيريا الخارقة تنتشر بسبب المضادات الحيوية| الصحة تحذر

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من خطورة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية دون استشارة طبية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، سوف تعمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح، إضافة إلى أن هذه الممارسات الخاطئة ليست في مصر فقط وإنما في عدد كبير من دول العالم خاصة دول إقليم شرق المتوسط.

استراتيجية ترشيد استخدام المضادات الحيوية

وأضاف عبد الغفار خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال استمر هذا النهج من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، فإنه بحلول عام 2050 سيتوفى أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، مشيرا إلى أن البكتيريا التي صنعت المضادات الحيوية للقضاء عليها بدأت تكون مقاومة ومانعة لأنواع المضادات الموجودة حاليا وأصبحت غير فعالة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، سوف يشارك فيها حوالي 227 من مستشفيات وزارة الصحة، و85 مستشفى جامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حيث يتم متابعة آليات صرف واستخدام المضادات الحيوية للمرضى في الأقسام الداخلية والعنايات المركزة.

البكتيريا

أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الإفراط من تناول المضادات الحيوية هو آفة العصر، فقد ارتبط زيادة انتشار العدوى بالفطريات، معدلات الحساسية، وقلة المناعة، ومقاومة المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن مشكلة مقاومة الميكروبات للأدوية المضادة لها مشكلة عالمية، وتشمل مقاومة البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات للأدوية المضادة لها.

البكتيريا الخارقة تقاوم 30 نوعا من المضادات الحيوية

وأضاف بدران، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من ازدياد السلالات البكتيرية ذات المناعة ضد المضادات الحيوية، وذلك بسبب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بواسطة المرضى والصيادلة والأطباء، حتى أصبح 60% من العدوى داخل المستشفيات نتيجة لهذه البكتيريا الخارقة التي ربما تقاوم ثلاثين نوعاً مختلفاً من أقوى المضادات الحيوية.

وأكد أن المضادات الحيوية تقتل بلا رحمة، وبلا تمييز فهى تقتل البكتيريا الضارة ولكن فى الوقت نفسه تقتل الملايين من البكتيريا النافعة للإنسان التي خلقها الله لحمايتنا من البكتيريا الضارة، وبالتالي يصبح الإنسان بعد تناول المضادات الحيوية محروماً من البكتيريا النافعة التى ترفع المناعة وتقلل من الحساسية، مشيرا إلى أن حوالي 64% ممن شملهم بعض المسوح والتي تشير إلى المضادات الحيوية قد تستخدم فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا، على الرغم من أنها لا تؤثر على الفيروسات، ويعتقد 32% أنه يتعين عليهم التوقف عن تناول المضادات الحيوية، عندما يشعرون بتحسن بدلا من استكمال العلاج .

كيف تنشأ البكتيريا الخارقة؟

وأشار إلى أن البكتيريا الفائقة التي تسمى حاليا بالبكتيريا السوبر بسبب الإكثار والعشوائية في وصف المضادات الحيوية للناس والحيوانات، مما سبب نشأة مناعة تدريجية لدى البكتيريا ضد العلاج، وأصبحت قادرة على التغلب على تأثيرات المضادات الحيوية المتوفرة .

وتابع: تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تطرأ على الكائنات المجهرية طفرات جينية تؤدى إلى إيقاف عمل الأدوية المضادة للميكروبات، وبمرور الأيام نشأت مجموعة من الجراثيم الخارقة المستأسدة التى تقاوم معظم المضادات. مما يعنى أن المجال يصبح مفتوحا على مصراعيه للعدوى التي تهدد بحدوث أوبئة عضال قد تودى بحياة المصابين بالجراثيم الخارقة، وزيادة في تكاليف العلاج .

البكتيريا الخارقة تقاوم المضادات الحيوية

وأشار إلى أن المضادات الحيوية أدت لنشأة سلالات جديدة أصبحت تعيش داخل الإنسان الذى جعلت منه حاملاً لها، ووجد أن الإنسان الذى يعيش مع أفراد آخرين يتناولون المضادات الحيوية باستمرار، يجعل منهم أيضاً حاملين لهذا النوع من البكتيريا العاصية، وهذا موجود فى أطقم التمريض فى المستشفيات الكبرى فى العالم كله . ولقد وجد أن المزارعين الذين يستخدمون المضادات الحيوية فى تربية الحيوانات هم أيضاً حاملين للعديد من البكتيريا العاصية.

استخدام المضادات الحيوية عالميا

وأكد بدران، أنه عالميا يتم استخدام المضادات الحيوية بغزارة فى مزارع الأسماك والحيوانات، وهناك حوالى ستة مجموعات تستخدم بغزارة لمحاربة العدوى البكتيريا الضارة، مع أن المضادات الحيوية تستخدم بجرعات خفيفة لكنها جعلت الأسماك أكثر وزنا، هناك ثمة مؤشرات قوية على أن التناول أو الملامسة للحوم أو الدواجن، التي تمت تربيتها بطريقة تغذيتها بالمضادات الحيوية، يحمل مخاطر صحية على الإنسان، ومن أهم المخاطر الإصابة بأنواع البكتيريا المقاومة لمفعول وتأثير المضادات الحيوية العلاجية المعتادة .

وقدم بدران بعض النصائح الخاصة باستخدام المضادات الحيوية كالتالي: