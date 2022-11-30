عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الدين يثبت للإنسان لمجرد كان عليه الآباء؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت وحدة حوار ، إحدى الوحدات الجديدة بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول "هل الدين يثبت للإنسان لمجرد أنه دين الآباء؟ أو هناك معايير أخرى تحدد؟ انا ولدت مسلم وغيري لم يحصل على ذلك.
وأجابت وحدة حوار بدار الإفتاء، أنه في تصور كل أتباع دين من الأديان أن الخلاص والنجاة حصري فيهم، وبما أن دين الإسلام هو أحد الأديان وأن السؤال موجه لنا كمسلمين، فالجواب سيكون في اعتقادنا عن أصول البحث "العقدي" الديني.
 

وتابعت: نعتقد نحن المسلمون أن كل مولود يولد على الفطرة كما في نص الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة..."، ومعنى الفطرة ببساطة هي عدم التمييز بمعنى أنه البحث المفرد عن النجاة دون اعتبار التنشئة، وهي التوجه القلبي نحو الاعتقاد بوجود إله وأن هذا الإله واحد لا شريك له.
 

وذكرت أنه بالبحث في الأديان نجد أن كل دين يحتوي أحد الأمرين:
إما أن يكون الإله موجود إلا أنه متعدد الصفات والأفعال، فهذا شرك، أو أنه واحد إلا أنه غير متصرف في الوجود وهذا كفر.
أما نحن المسلمون ننزه الله عن كل ذلك، فنعتقد أنه موجود ووحدانية ثابته له وهذا الاعتقاد الذي نحن عليه هو "الإسلام" بمعناه العام، فمن اعتقد هذا المعتقد وكان يسمي نفسه بأي دين آخر فهو في اعتقادنا مسلم.
الخلاص: الإنسان مطالب بالبحث والتفكر للوصول إلى الحقيقة، ومعايير اختيار الدين ومكوناته لا علاقة لها بالمكان  ولا الأسرة وإنما بالعقل والتفكر في الخلق.
لِيَنظُرُوا وَيَتَفَكَّرُوا، وَيَتَأَمَّلُونَ مَا حَولَهُم لِيَعتَبِرُوا وَيَتَذَكَّرُوا، مُمتَثِلِينَ أَمرَ رَبِّهِم حَيثُ قَالَ - سُبحَانَهُ -: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ العنكبوت: 20


أما من لم يصله الحق أصلا أو اجتهد في طلبه ولم يظفر به أو وصله الإسلام في صورة شائهه فهو وإن كان في الأحكام الدنيوية في عداد الكفار إلا أن نوع المعذورية ثابت لهذا الصنف في الحكم الأخروي فشرط التكليف هو بلوغ الدعوة مع سلامة الحواس وأولئك جميعًا يصدق عليهم أنهم لم تصلهم الدعوة وقد قال تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فظاهر هذه الآية أن الله لا يعذب أحدًا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا. [أضواء البيان في إيضاح القرآن للشنقيطي 3/65]

دار الإفتاء الدين الآباء الأديان المسلمون الفطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية بشأن تنظيم مصر لكأس العالم 2030

تسريب.. قرار هام من كولر بشأن إصابات لاعبي الأهلي

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

بعد تهديده لـ ميسي.. تايسون يتوعد ملاكمًا مكسيكيًا |تفاصيل

محمود فايز يُكذب ميدو ويُفجر مفاجأة بشأن تفاوض منتخب مصر مع رينارد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس تساقط الشعر.. أعراض غير متوقعة لمرض الذئبة| 21 علامة

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ