لأول مرة..مسئول سعودي يتحدث عن عرض تنظيم مونديال 2030 مع مصر واليونان

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أنه لأول مرة يعلن مسؤول سعودي التقدم بعرض مشترك مع مصر واليونان، لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: " وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أكد تقدم بلاده بعرض لاستضافة المونديال مع مصر واليونان وذلك في تصريحاته الرسمية".

وأضاف، أن الوزير السعودي أكد أن بلاده مع مصر واليونان سوف تقوم بالاستثمار في البنية التحتية، من أجل استضافة المونديال، مشيرًا إلى أنه على يقين من قدرات السعودية ومصر واليونان على امتلاك أفضل الملاعب ومناطق خاصة بالمشجعين.

وواصل: "نجاح تنظيم مونديال قطر، من أسباب تحفيز الدول الثلاث على التقدم بهذا العرض، وخلال سنوات قليلة مصر قادرة على تجهيز كل شئ من اجل استضافة المونديال، لدينا ملاعب وفنادق وطرق وغيرها".

وأتم: "بدءًا من 2026 سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 دولة، وهو ما يرجح زيادة عدد الدول المستضيفة".