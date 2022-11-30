مزج بين الموسيقى المصرية والجاز.. يحيى خليل يتحدث عن حكاوي القهاوي

حل الموسيقار يحيي خليل، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدث يحيى خليل عن كواليس تأليف موسيقى برنامج " حكاوي القهاوي ".

وقال يحيى خليل:" أنا عاشق لموسيقى الجاز وكان حلم من احلامي أن أضع بصمة مصرية على موسيقى الجاز العالمية وفعلت ذلك ".

وأضاف يحيى خليل:" عملت مقطوعة موسيقية عبارة عن مزيج بين الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز العالمية ".

وتابع يحيى خليل:" تواصل معي آنذاك معد برنامج حكاوي القهاوي وطلب أن تكون المقطوعة الموسيقية التي ألفتها موسيقى برنامج حكاوي القهاوي ووافقت، وبالفعل أصبحت موسيقى حكاوي القاهوي كلاسيكية ".