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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار يحيى خليل عن شريط شبابيك لمحمد منير: سر نجاح الكينج

يحيى حليل
يحيى حليل

حل  الموسيقار يحيي خليل، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في  برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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يحيى خليل عن بداياته: كنت بعمل إيقاعات موسيقية من أكواب وترابيزات

وتحدث يحيى خليل عن تعاونه مع المطرب محمد منير في شريط وألبوم "شبابيك".

 

وقال يحيى خليل:" محمد منير طلب إني أعمله أغنية ولما شفت منير حسيت إنه مناسب للمشروع بتاعي وقلت له إحنا هنعمل شريط كامل ".

 

 وأضاف يحيي خليل:" شريط شبابيك أهم شيء حدث في تاريخ الاغنية المعاصرة"، مضيفا:" من أسباب نجاح شريط شبابيك هو تنظيم حفلات بعد إصدار الشريط والجمهور كان يسمع في الحفلات نفس ما كان يسمعه في الشريط وهذه الامر كان معادلة صعبة آنذاك ".

 

 وعن موسيقى الجاز قال يحيى خليل:" عملت حفلات لموسيقى الجاز في دار الأوبرا المصرية  وكان بيجيلي جمهور كبير للاستماع لموسيقى الجاز".

يحيى خليل موسيقار محمد منير اسعاد يونس اخبار التوك شو

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