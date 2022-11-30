بطولة أحمد السقا.. طرح البوستر الرسمي لمسرحية «سيدتي الجميلة»

كشف السينارست أيمن بهجت قمر عن البوستر الرسمى لمسرحية “سيدتى الجميلة” بطولة الفنان أحمد السقا.

وعلق أيمن بهجت قمر على البوستر: "يارب دعواتكم على مسرح بكر الشدي ٦ ديسمبر بموسم الرياض سيدتي الجميلة شكر كبير للمستشار تركي آل الشيخ اللي لولا دعمه المستمر ما كان العمل ده يطلع للنور".

يعود الفنان والنجم أحمد السقا، للوقوف على خشبة المسرح مجددا بمسرحية “سيدتى الجميلة” وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع دامت لأكثر من ١٩ عامًا.

وبدأ السقا عمل البروفات الخاصة بالمسرحية مع باقى فريق العمل استعدادا لعرضها فى موسم الرياض بداية شهر ديسمبر القادم.

وعن إعادة تناول المسرحية الشهيرة “سيدتى الجميلة” مرة أخرى، أكد المؤلف أيمن بهجت قمر أن هذا تراث فني مصري لابد أن يتعرف عليه جميع الأجيال، فمسرحية سيدتى الجميلة قمت بإعادة صياغتها مجددا حتى تتناسب مع الفترة الزمنية التى نعيش فيها حاليًا.

يذكر أن مسرحية سيدتى الجميلة الأصلية كانت تضم مجموعة كبيرة من كبار النجوم وعلى رأسهم فؤاد المهندس وشويكار وقام بكتابة السيناريو والحوار لها الكاتب الراحل بهجت قمر.

كشف الفنان أحمد السقا عن عدم تقديمه لمسلسل الكتيبة 101، حيث أكد أنه سيقدم مسلسل آخر بعنوان الجبل في رمضان المقبل مع عمرو يوسف.

وأضاف في لقاءه مع برنامج ET بالعربي: «مشاركتي في مسلسل الاختيار 3 هو تشريف لأنه عمل درامي يوثق أحداث عشناها ويكفيني شرفًا أنني شاركت في هذا العمل».

وتابع : «لن أقدم مسلسل الكتيبة 101، وأنا وعمرو يوسف سنقدم مسلسل الجبل في رمضان القادم ولن أستطيع الكشف عن تفاصيل العمل حاليًا».

وأردف: «فيلم السرب أنجزنا تصويره منذ فترة، وهو في مرحلة المونتاج، وقد يطرح في يناير من العام المقبل».

وعن مشاركته في كتابة عمل غنائي للمطرب أوكا:«أنا بحبه جدًا وهو صديقي، ومي كساب زوجته صديقة وأخت عزيزة لكنني لم أسمع عن الخبر سوى هنا، ويشرفني أن أكتب له أغنية بالطبع».