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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سكوت تروست: العلاقة الآمنة بين الممثلين والتواصل بالمشاعر ضمن أسباب نجاح أي فنان

صدى البلد

يستمر الفنان والمدرب العالمي سكوت تروست من الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم ورشته بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، والتي يعمل خلالها علي مبادئ مايزنر في فن الأداء التمثيلي.

الورشة شهدت إقبالا كبيرا بدأها بالتعريف بالمنهج الذي يقوم بالعمل من خلاله في ورشته، والذي تخرج منه  ٣٧ نجماً ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا علي جوائز الأوسكار العالمية.
 
شارك فى الورشة عشرات المواهب الشابة، وقدم "سكوت تروست" عددا من النصائح والدروس وأيضا التمارين، وتحدث فى بداية الورشة على أهمية العلاقة الآمنة بين الممثلين والتواصل فى المشاعر واستخدام العيون، لإن ذلك الذى يجعل النجاح نصيب أي ممثل .

وحكى "سكوت" عن تجربته فى الورش فى الولايات المتحدة، والصين، كما قام مع الطلبة بتمرين "التكرار" وهو أحد التمارين الهامة، يكرر فيها الممثل الكلام والحديث بعدة طرق مختلفة، وقال إنه سعيد جدا بروح تفاعل جميع المشاركين وأسئلتهم، وهو دائما يحب الروح المرحة للممثل المصرى.
 
الجدير بالذكر أن "سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من ٤ عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم ودرب فنون   التمثيل على مدى ٢٥ عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.
 
كما شارك "تروست"، فى تأليف كتاب بعنوان "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليز وآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية.

 

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي الفنان والمدرب العالمي سكوت تروست

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