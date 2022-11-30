شاهد.. عصام الحضري ينشر صورًا له من داخل الجيم في قطر

شارك عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي ، جمهوره بعدة صور له من قطر وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام .

وظهر عصام الحضرى فى الصور وهو يمارس التدريبات الرياضية داخل الجيم ، وكتب على الصور “كأس العالم قطر”.

وأشاد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي بما قدمه لاعبو السعودية أمام الأرجنتين في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عصام الحضري أثناء استضافته على قناة "الكاس" القطرية: "منتخب السعودية أعطى طاقة لكل المنتخبات سواء كانت آسيوية أو إفريقية، كل المنتخبات القوية خائفة من كل المنافسين".

وأضاف: "لو نظرنا للمنتخب السعودي فهو صنع طفرة، ومشكلة قطر أنها لعبت المباراة الافتتاحية، ولو كان فريقًا آخر لعب اللقاء الأول، لكانت قطر شاهدت الروح والإصرار وحققت الفوز في أول لقاء لها".

وكان منتخب قطر قد خسر من الإكوادور بهدفين دون رد في مباراة افتتاح كأس العالم يوم الأحد الماضي.