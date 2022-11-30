تعرف علي مهام رئيس اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية

تواصل الجامعات تنفيذ الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية والتى من المقرر أن تنتهى يوم 8 ديسمبر المقبل وذلك بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.

وتمثل الانتخابات الطلابية حدثا يتعلم من خلاله الطلاب الديمقراطية، وكيف يختارون من يمثلهم بالجامعة، لذا لابد أن يكون المرشح للانتخابات متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون حسن السمعة.

وفيما يلى يرصد "صدى البلد" أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات ومهام رئيس اتحاد الطلاب بالجامعات:

مهام رئيس اتحاد الطلاب بالجامعات

-التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية، ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية.

-تمثيل الطلاب في اللقاءات والاجتماعات التي تناقش المشكلات الطلابية في حالة توجيه الدعوة إليه.

-الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد.

-التوقيع على مذاكرات الصرف من أموال الاتحاد والمكافآت والسلف والبدلات المنصوص عليها في اللائحة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة.

-إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اتحاد الطلاب وتوجيه الدعوة لعقد الاجتماعات.

-رئاسة جلسات مجلس اتحاد الطلاب واعتماد محاضر جلساته وجمعيته العمومية.

-الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات مجلس اتحاد الطلاب.

-اعتماد خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد بعد اقرارها من مجلس الاتحاد.

-اعتماد أسماء المشاركين في الأنشطة، والمطالبة برفع الغياب عنهم وتعويضهم عن فترة تغيبهم خلال فترة ممارسة الأنشطة الرسمية.

أهداف اتحاد الطلاب

ويهدف الاتحاد الطلابي إلى تحقيق ما يلي:

أهداف اتحاد الطلاب هي توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة الإدارية المعاونة، والعاملين، وتمثيل الطلاب في الداخل والخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية.

وتعمل الاتحادات الطلابية على إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ الوعي الوطني، وإعلاء قيمة الانتماء، وتعميق أسس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وكذلك تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

كما تهدف الاتحادات الطلابية إلى تعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق، وصقل مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية.

وتحفز الاتحادات الطلابية على ممارسة الأنشطة الطلابية، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب، وتشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات، دون تمييز بسبب فئوي أو ديني، أو عقدي، أو حزبي.

وتدعم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه، وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية، والالتزام بالتقاليد الجامعية، وكذلك اتنظيم البرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة.

وتهدف الاتحادات الطلابية، إلي متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، إلى جانب تنظيم الأنشطة الطلابية، وتشجيع المتميزين من الطلاب.

تعريف الاتحادات الطلابية

وتعريف الاتحادات الطلابية هي: التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وهي التي ترعى مصالحهم، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته، وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

تعريف الأنشطة الطلابية

والأنشطة الطلابية هي : كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب، والتي تشمل الأنشطة الرياضية، والثقافية والإعلامية، والفنية، والاجتماعية والرحلات، والعلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة، وأنشطة الأسر.

وتعتبر اللائحة الطلابية هي الوثيقة الرسمية التي تنظم عمل الطلاب الشرعي في الجامعات من خلال الاتحاد، وتحدد الأدوار الرئيسية لإدارات الجامعات وأعضاء الاتحاد من الطلاب.