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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخلاقيات البحث العلمى.. ندوة بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط

ندوة كلية التربية
ندوة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بالدور الذي تقوم به كلية التربية النوعية لأداء رسالتهم التعليمية والبحثية على أكمل وجه.

وأكد المنشاوي أن الكلية تحظى بكامل دعم من إدارة الجامعة، التي تعى جيداً أهمية الدور الكبير لهذه الكلية في إخراج أجيال سليمة التنشئة يستطيع المجتمع أن يأمل في مستقبل مشرق لهم وللوطن من خلالهم.

جاء ذلك تعقيباً على انعقاد فعاليات ندوة “أخلاقيات البحث العلمى” بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة، والدكتور وجدى رفعت فريد، عميد كلية التربية النوعية، وحاضر فيها الدكتور محمود أحمد عبد العليم، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب ومقرر لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، والدكتور خالد صلاح سعيد، أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة وأمين لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، والدكتورة سارة أحمد أبو المجد، أستاذ مساعد الصيدليات بكلية الصيدلية وعضو لجنة أخلاقيات البحث العلمى. 

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وشهدت الندوة حضور الدكتورة أطياف محمد يوسف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة المنبثقة بأخلاقيات البحث العلمى بكلية التربية النوعية، وأعضاء اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمى بالكلية، والدكتور هند اليداك، مقرر اللجنة، والدكتور إيناس ضاحى، أمين اللجنة، والدكتور سعد حسن، عضو اللجنة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وشباب الباحثين. 

من جانبه، أوضح الدكتور وجدى رفعت، عميد كلية التربية النوعية، أهمية الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي لما لها من مردود إيجابى فى مواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمى وفق المعايير العالمية وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً.

فيما أكد الدكتور محمود عبدالعليم اهتمام إدارة  الجامعه بنزاهة البحث العلمى ونشر هذه الثقافة بين شباب الباحثين داخل الجامعة. 

وأشار إلى الجوانب الأخلاقية في إجراء البحوث وفي مجال حفظ البيانات وإجراء البحوث على الإنسان، موضحاً مفهوم سوء السلوك البحثى وأنواعه وعواقبه. 

وفى هذا السياق، قدم الدكتور خالد صلاح شرحاً لقواعد لائحة اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، بهدف توضيح كيفية وجوانب العمل داخل اللجنة. 

بينما تناولت الدكتورة سارة أبو المجد، في كلمتها، كيفية بلورة البحث العلمى منذ اختيار النقطة البحثية وحتى الانتهاء من كتابة البحث، والأخطاء الشائعة في العملية البحثية، وكيفية تجنبها.

وفي نهاية الندوة، قدم الدكتور وجدي رفعت شهادات تقدير للحضور.

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