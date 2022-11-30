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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«فون دير لاين»: الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة متخصصة في جرائم الحرب بأوكرانيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية تقترح إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة متخصصة بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا ومقاضاة مُرتكبيها".

وأضافت فون دير لاين: "نريد إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع تكاليف أضرار الحرب في أوكرانيا".

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للدفع مقابل أضرار الحرب.

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