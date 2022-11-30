الصين تهدد العالم من جديد| معلومات صادمة عن السلالة الجديدة من كورونا.. تضرب المخ

كشفت موجات Covid-19 الأخيرة في الصين عن سلالات أكثر قابلية للانتقال ولكن أقل فتكًا من الفيروس التاجي ، بعد أيام فقط من تخفيف الصين لبعض إجراءات عدم انتشار فيروس كوفيد ، وصلت أعداد العدوى في التفشي الحالي إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 40.052 يوم الاثنين ، مع ظهور 36304 إصابة حتى الآن.

وحتى يوم الاثنين ، تم تحديد 104 حالات على أنها "خطيرة" ، مع تسجيل سبع وفيات حتى الآن. كان عمر جميع المرضى الذين ماتوا أكبر من 80 عامًا وكان لديهم أمراض مصاحبة.

تخاطر الموجات بإثقال كاهل النظام الصحي ، وإذا كانت الصين ستغير استجابتها ، فيجب أن تخصص موارد أقل في الاختبارات الجماعية والمزيد في التطعيم والتثقيف العام ، وفقًا لأحد علماء الأوبئة.

نسبة الإصابات بـ Covid-19 في جميع أنحاء الصين منذ أوائل أكتوبر

تتزايد الإصابات بـ Covid-19 في جميع أنحاء الصين منذ أوائل أكتوبر ، ويُعتقد أن سببها متغيرات فرعية جديدة من سلالة Omicron شديدة العدوى ولكنها أقل فتكًا ومع ذلك ، كان عدد الحالات الشديدة منخفضًا نسبيًا.وقال البروفيسور بنجامين كولينج ، رئيس علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة هونغ كونغ ، إن هذا يحتاج إلى تفسيره بحذر ، حيث كان هناك عادة فترة تأخير لمدة أسبوعين بين الإصابة والنتائج السريرية الأكثر خطورة.

"نحن بحاجة إلى توخي الحذر في تفسير معدلات الوفيات الحالية لأن الأمر قد يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة حتى الموت ، وما زلنا في منتصف الفاشيات الحالية. وقال كاولينج: "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الوفيات في الأسابيع المقبلة".

Omicron subvariant BA.2 `` يتكاثر بشكل أسرع في خلايا الدماغ من السلالات الأخرى ''

Omicron

تجاوز إجمالي الإصابات في الصين ذروة اندلاع الربيع الهائل في شنغهاي ، مدفوعًا بمتغير Omicron مما أدى إلى أشهر من الإغلاق.

توفي حوالي 600 شخص بسبب المرض من أصل 650 ألف مصاب في تلك الموجة من مارس إلى مايو ، وفقًا لورقة نُشرت في المجلة الإلكترونية China CDC Weekly في سبتمبر.



وجدت دراسة أخرى ، بقيادة خبير الأمراض المعدية البارز تشانغ وينهونغ ، وتم إصدارها في يونيو ، أن أقل من 0.7 في المائة من 33816 مريضًا من أوميكرون شملهم الاستطلاع في شنغهاي أصيبوا بعدوى شديدة أو حرجة.



قال الباحثون إن تخصيص المزيد من الموارد للحالات الخطيرة بدلاً من الحالات الخفيفة يجب أن يكون الطريق إلى الأمام.



حذر كاولينج من أن نظام الرعاية الصحية في الصين قد لا يكون قادرًا على التعامل مع موجات أوميكرون في حالة زيادة الشتاء ، قائلًا إن السلطات قد تحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الاحتواء للتخفيف من تأثيرها.



تمسكت السلطات بسرعة بسياسة ديناميكية خالية من Covid ، والتي تعتمد على قطع سلاسل النقل في أقرب وقت ممكن من خلال الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق المفاجئة.



يقولون إن نظام الرعاية الصحية في الصين لا يستطيع تحمل "التعايش مع الفيروس" وأن الانتشار غير الخاضع للسيطرة بالنظر إلى عدد السكان الهائل سيعني انفجارًا في الحالات الشديدة والوفاة.

في عام 2021 ، بلغت نسبة أسرة العناية المركزة في الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - 4.53 لكل 100 ألف شخص ، مع تباين كبير بين الأقاليم.



وبالمقارنة ، تبلغ النسبة 33.9 لكل 100 ألف في ألمانيا ، و 28.9 في أستراليا و 25.8 في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه ، يمثل أطباء العناية المركزة المتخصصون 0.8 في المائة فقط من إجمالي الأطباء الممارسين.



قال كاولينج: "أعتقد أن نظام الرعاية الصحية في الصين سيكافح للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات هذا الشتاء".



"أوميكرون معدي للغاية ويمكن أن ترتفع أعداد الحالات بسرعة كبيرة لدرجة أنه على الرغم من أن معظم الإصابات خفيفة ، إلا أنه لا يزال هناك ذروة مع وجود عدد كبير جدًا من الحالات الشديدة التي يتعذر على نظام الرعاية الصحية إدارتها في نفس الوقت."



وعندما يصبح من الصعب للغاية الحفاظ على نهاية كوفيد لأنه سيتطلب إجراءات أكثر صرامة وإغلاق أطول والمزيد من الاختبارات الجماعية - بالإضافة إلى التعب المتزايد من التدابير وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي - سيكون أمام الصين خيارات قليلة ولكن الابتعاد عنها قال كاولينج هذه السياسة.