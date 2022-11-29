وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين في الشتاء

تحتاج السيدات والفتيات فى فصل الشتاء لترطيب البشرة وبالأخص الشفاة فهى تدل على عناية المرأة بنفسها، لذلك نكشف عن وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين لخبيرة التجميل مروة خالد.

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفتين الجافتين تتم وفق الخطوات الآتية:

يُفرغ محتوى كبسولة من فيتامين هـ في ملعقة ممتلئة بزيت الزيتون.

تُدلك الشفتين بالمزيج بحركات دائرية، ويُترك لمدة 30 دقيقة.

تُغسل الشفتين بالماء.

وصفة زيت الزيتون لتقشير البشرة

وصفة زيت الزيتون لتقشير البشرة تتم وفق الخطوات الآتية:

تُخلط ملعقة من خميرة بيره مع: نصف ملعقة لبن، وملعقة عصير ليمون، وملعقة عصير برتقال، وملعقة عصير جزر، وملعقة زيت زيتون.

تُخلط جميع المحتويات لتصبح عجينة متناسقة، وتُترك 10 دقائق.

يُدهن الماسك على البشرة، ويُترك 10 دقائق.

تُغسل البشرة جيدًا.