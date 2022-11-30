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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنى: كنت بنام فى العربية عام 2019 لهذا السبب .. فيديو

هنادى مهنى
هنادى مهنى

قالت الفنانة هنادي مهني، إنها كانت تتمنى في المرحلة الأولى من مسابقة "ذا فويس فرنسا" أن تغنى باللغة الإنجليزية لأنها كانت اللغة الأساسية لها في المدرسة، وقدمت ذا فويس بفرنسا ونجحت ووصلت لـ 500.

وأضافت هنادى مهنى خلال حوارها مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة “CBC”: "بعدها الدنيا أخدتني أكتر ورجعت مصر وكنت فى الأكاديمية مع والدي، وبحب التدريس للأطفال، مضيفة: "عندى ذكريات كتيرة مع اللي درست فى الأكاديمية لهم وحاليًا في كلية طب وبفرح قوي بيهم".

هنادي مهنى 

وتابعت هنادى مهنى: "أول عمل شاركت فيه فى مسلسل أفراح إبليس، وكلمنى المخرج وتواصل معايا، ومحدش يعرف أنا بنت مين ومكنتش عاوز أستخدمها فى أى حاجة.. وجربت وكان الكلام بالصعيدى، ومش نزل وبقالى سنة كنت بمثل ومفيش حاجة تنزل".

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واستكملت هنادى مهنى : "ولما نزل المسلسل في رمضان 2018 سافرت برا وزعلت، ورمضان 2019 كان أكثر سنة جالي فيها عروض كتيرة فيه.. وشاركت فى 3 مسلسلات فى نفس الوقت  وشاركت فى مسلسل حكايتي وزلزال وبركة، وكنت باخد البطانية معايا العربية عشان كنت بنام فيها لأن كنت بتنقل من تصوير مسلسل لمسلسل، وكانت سنة حلوة أوي".

عن دورها فى مسلسلها "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، قالت هنادي مهنى: " أكرم كفنان بحبه جدًا وبحب أغانيه جدًا وعلى المستوى الإنسانى مجتهد جدًا ومبسوطة إن أنا اتعرفت عليه.. وشخصية الكوميديا فى المسلسل كانت صعبة عليا.. لكن الحمد لله ربنا كرمنى بالدور".

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