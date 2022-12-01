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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش أزمة مخلفات النخيل بالوادى الجديد الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة تناقش الأسبوع المقبل طلب الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة  عضو مجلس النواب الموجه الى الحكومة حول ظهور بعض الصخورعلى شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها وتغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالى وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت بالمنطقة.

وأشار “ عوض الله ” إلى أن اللجنة تناقش ايضا طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد العقاطى بشأن إحر اق مخلفات النخيل بمحافظة الوادى الجديد وعدم  استغلالها الاستغلال الأمثل.

وقال إن اللجنة تبدأ الاسبوع المقبل أيضا مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. 

حسام عوض الله لجنة الطاقة مجلس النواب مخلفات النخيل

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