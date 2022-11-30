شروط التسجيل في المؤتمر العلمي السادس للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي السادس بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات بعنوان: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التعليم العالي الأسبق، رئيس المؤتمر الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وتأتي فعاليات المؤتمر يوم السبت الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٣ بقاعة حسن حسني بالجامعة بحلوان.

أوضح الأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله أن محاور المؤتمر هي:

سياسات الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية والتعليمية، الإدارة الاقتصادية لأصول الملكية الفكرية في الجامعات والمراكز البحثية، التقويم الاقتصادي والمحاسبي لأصول الملكية الفكرية في الشركات، الأهمية الاقتصادية لبناء استراتيجية للملكية الفكرية في مصر، تجارب الدول المختلفة فى بناء استراتيجيات الملكية الفكرية، تسويق أصول الملكية الفكرية محليا ودوليا، جائحة كورونا وتأكيدها على الدور المحوري للملكية الفكرية في خدمة البشرية في إطار استراتيجية الدولة، الأهمية الاقتصادية والقانونية لإنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية في مصر، الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودورها في تحقيق التنمية بالمملكة العربية السعودية ، البنية التحتية للملكية الفكرية ومدى ملائمتها لبناء استراتيجيه قومية للملكية الفكرية في مصر، شراكات الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية للاستغلال التجاري للملكية في مصر، مدى ملائمة تشريعات الملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، سبل دمج الملكية الفكرية في ميزانيات الشركات، دور الملكية الفكرية في تنمية المشروعات الصغيرة كعمود فقري لدعم الاقتصاد، دور قواعد البيانات الديناميكية للملكية الفكرية في دعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.

للتسجيل في المؤتمر يتم إرسال الملخص فى حدود صفحتين كحد أقصي عن طريق البريد الالكتروني، على أن يكون هناك صفحة للغلاف موضح عليها اسم الباحث (الباحثين) والوظيفة والجهة التي يعمل بها، الفاكس البريد الالكتروني لا يزيد عدد أوراقه عن ٣٠

صفحة مقاس B5

ترسل الملخصات والبحوث كاملة عن طريق البريد الالكتروني: [email protected]

بحيث يتم ارسال الملخصات قبل ١٥ ديسمبر

القبول المبدئي ١٨ ديسمبر ، أرسال الورقة البحثية كاملة ١٥ يناير ٢٠٢٣

يتم نشر البحوث المحكمة في عدد خاص من المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار التي يصدرها المعهد (محكمة ودورية) حاصلة على ٧ من ٧ في تقييم المجلس الأعلى للجامعات ومستوفيه المعايير الدولية ARCIF.