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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بنوادى الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات ، وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون إسم مصر عالياً.

وأشاد المحافظ، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم ، من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

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من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع بمراحله الثلاثة ( ناشئين – واعدين – أبطال واعدين ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن المحافظة تضم 18 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم ( ٤ ) مراكز لتدريب مرحلة أبطال الواعدين ، و ( ٧ ) مراكز لتدريب مرحلة الواعدين ، و ( ٧ ) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ولفت إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الإتحاد المصري، وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة جميع المشاركين.

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