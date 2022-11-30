بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس العالم اليوم بجودة HD

ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم؟ يتساءل الكثير من متابعي مونديال قطر 2022 عن تردد القنوات المفتوحة لنقل مباريات اليوم، خاصة مواجهتي المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022، منتخبات: السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث لم يحسم أي منتخب بعد تأهله لدور الـ 16 ولا تزال حظوظ التأهل قائمة للجميع.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

ومن المقرر أن تقام 4 مباريات، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وذلك بمبارتين للمجموعة الثالثة ومثلهما للمجموعة الرابعة، حيث تأتي مواعيد المباريات كالآتي:

أستراليا X الدنمارك - الساعة 5 مساء

تونس X فرنسا - الساعة 5 مساء

السعودية X المكسيك - الساعة 9 مساء

بولندا X الأرجنتين – الساعة 9 مساء

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة القطرية نقل 18 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات، فضلا عن قناة أخرى مفتوحة على النايل سات.

القنوات المفتوحة لنقل مباريات اليوم

سبق وأعلنت قناة الهوية اليمنية عن نقل جميع مباريات كأس العالم بمونديال قطر 2022 وبالفعل بثت القناة عدد من المباريات بدور المجموعات.

بدورها أعلنت قناة بي ان سبورت المفتوحة عن نقل مباراة الأرجنتين وبولندا، وكذا مباراة السعودية والمكسيك.

فيما أعلنت قناة الكأس المفتوحة هي الأخرى عن بث مباراة السعودية والمكسيك اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

التردد : 12604 – 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

تردد قناة الكأس المفتوحة

التردد11919

معامل تصحيح الخطأ3-4

الاستقطابافقي

معدل الترميز27500

تردد قناة الهوية اليمنية

تردد قناة الهوية: 11096

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي

ومن المقرر أن يتم حسم التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022 بالمجموعتين الثالثة والرابعة، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.