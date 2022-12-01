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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : نجاح مالي ومهني

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

يحب مواليد برج الثور السفر والخروج والمغامرات، يكره الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد، كما أنه يتمنى أن يكون شخصا مشهورا يعرفه الجميع.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : اتكلم مع حبيبك بصراحة

برج الثور وحظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

سيتم الإشادة بقدرتك على كسب قلوب الآخرين جنبًا إلى جنب مع التعاون مع الناس، ستساعدك هذه السمة الخاصة بك في تنفيذ استراتيجياتك المرسومة لفترة طويلة للحصول على جميع أنواع المساعدة والموارد التي تحتاجها، من الناحية المهنية والمالية ، يبدو اليوم رائعًا ومنتجًا بالنسبة لك، في الواقع ، هناك احتمالات بأن تحصل على ترقية في مكان عملك اليوم. 

توقعات برج الثور مهنيا

من الناحية المهنية ، يبدو يومك مستقرًا ومثمرًا، لن تواجهك تحديات كبيرة تتطلب انتباهك، تمامًا كما هو الحال دائمًا، أكمل عملك في غضون الموعد النهائي المحدد لإنهاء مشروع، واقبل المديح من المديرين.

توقعات برج الثور صحيا

يمكن لبعض الأمراض الصحية أن تزعجك وتحتاج إلى الاهتمام بها.

توقعات برج الثور عاطفيا 

على الرغم من مواجهة المشاكل مع شريك حياتك، ستستقر الأمور في نهاية المطاف بحلول مساء اليوم، وتوقع أمسية رومانسية مع حبيبتك، سيجد العروسين شريكهم يدعم بعضهم البعض ، ويعزز علاقتهم.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

يُقترح على الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التركيز أكثر على مناهجهم الدراسية.

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