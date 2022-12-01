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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : منصب كبير

صدى البلد

يكره مواليد برج الدلو التسلط، يحب أن يعيش حرا دون قيود، يحب السفر والمغامرات والتعرف على ثقافات جديدة.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ستصل إلى منصب سلطة حيث ستستخدم قوتك لتوجيه الآخرين لتحقيق الإنتاجية للمؤسسة، سيقدر زملاؤك سيطرتك على الأشياء والمهارات التي ستوجههم في النهاية  ومع ذلك ، قد تؤدي بعض المواقف إلى تحويل تركيزك على أشياء أخرى ، مما يؤثر على تركيزك في نفس الوقت.

توقعات برج الدلو  مهنيا

سواء كان ذلك الطلاب أو رجال الأعمال أو الموظفين ، ستجد منافسة شديدة تنشأ في أقسامك اليوم، ومع ذلك، مع حماسك المطلق لتحقيق النجاح ، سوف تتصدر المنافسة بسهولة، رغم ذلك ، لا تفرط في الثقة لأن الأشياء يمكن أن تأخذ تغييرًا جذريًا، مما يجعلك تندم على ذلك في الأوقات القادمة.

توقعات برج الدلو صحيا

ينصح خبراء الفلك مواليد برج الدلو بممارسة الرياضة باستمرار للحفاظ على صحة القلب والعقل.

توقعات برج الدلو عاطفيا

ستعمل أنت وشريكك أخيرًا على حل المشكلات السابقة التي أثرت على علاقتكما، ستشعر كأنكما بداية جديدة ويجب عليكما المشاركة بكثافة، استرجع اللحظات القديمة مع شريكك مع تنظيم بعض اللحظات الجديدة لتتذكرها في الأيام القادمة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

ستبقى الأمور مستقرة بالنسبة لك طوال هذا اليوم، سيكون هناك تدفق جيد للدخل سيساعدك على تعزيز مدخراتك، مما يتيح لك الإنفاق على الأشياء التي تريدها. 

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