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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : خلافات مالية

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

يكره برج الدلو الكذب والنفاق، ولا يحب التشاؤم والسلبية، يميل إلى الجلوس مع الحبيب والتحدث بشكل عفوي.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : زيادة ممتلكاتك

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

اليوم تتعلم شيء جديد في مكان عملك، عندما يتعلق الأمر بالبيئة الأسرية ، فقد تواجه خلافات متعلقة بالمال يمكن أن تجلب أجواءً مقلقة لعائلتك، قد تزعجك صحة الجهاز الهضمي السيئة اليوم، حاول أن تقدّر صفات حبيبك وحاول التواصل معه من أجل علاقة مغذية.

توقعات برج الدلو مهنيا

ستتحسن حياتك المهنية اليوم وسيتم تقديم سلسلة من المشاريع الجديدة في حياتك المهنية اليوم، سوف تتصاعد إنتاجيتك وسيزيد الجو الهادئ من كفاءتك.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تعاني اليوم من مشاكل صحية متعددة، سترتفع الأعراض المرتبطة بالمعدة اليوم باتباع نهج واعي لا يمكن إلا أن يحسن صحتك.

توقعات برج الدلو عاطفيا

سوف تقترب من شريكك اليوم، مطلوب اتصال جيد مرتب لتقوية علاقتك مع شريك حياتك، خذ وقتًا كافيًا لفهم بعضكما البعض بشكل أفضل.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد يجعل وصول الأصدقاء المقربين والعائلة أجواء منزلك سعيدة، سيجعلك المزاج المبهج لعائلتك بأكملها أكثر تفاؤلاً، لكن الاختلافات في الأمور النقدية قد تزعج المزاج.

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