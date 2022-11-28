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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 28 نوفمبر 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج يبحث عنها الكثير من محبي الفلك بطريقة مستمرة مع بداية كل يوم جديدة، فكل يوم يحدث تطورات جديدة على جميع النواحي سواء المالية أو العاطفية أو الصحية.

وفي هذا التقرير نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي بشكل تفصيلي.

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برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يستمتع مواليد برج الحمل بيوم رائع في المنزل مع عائلته، ومن المحتمل أن تتطور علاقتك بشكل أقوى بعد قضاء الوقت مع عائلتك، قد تستمر في التمتع بصحة جيدة ولا تواجه مشكلات كبيرة، ومع ذلك ، يمكن أن تتطلب حياتك المهنية بعض التفكير. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يحتاج مواليد برج الثور إلى التوقف عن التفكير، قد يحتاج شريكك الرومانسي إلى تقديم التزام كبير اليوم بالوعود.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يقضي مواليد برج الجوزاء اليوم مع الأحباب، وينهي الخلافات العائلية، وينصح خبراء الفلك الجوزائين بالاشتراك في چيم، أو إيلاء اهتمام أكبر لطعامهم، أما عن الحياة العاطفية في الوقت الحالي، يمكن أن يكون شريكك غاضبًا قليلاً، مما قد يجهد علاقتك به.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

للحفاظ على استمرار الاتصال الرومانسي القوي بين برج السرطان ومن يحب، قد يكون من الضروري الاهتمام برغبات شريك حياتك، ربما الذهاب في إجازة معًا قد يساعدك على الاقتراب من بعضكما.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يخبرك حظ برج الأسد اليوم أن أي مسعى تقرر القيام به من المحتمل أن يكون ناجحًا، يمكن أن يكون هناك عدد من المزايا المالية لك، لذلك حاول أن تعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

قد يدفع أصدقاء برج العذراء صاحبهم اليوم لممارسة الرياضة في اتجاه أسلوب حياة أكثر صحة، قد تستمر الأمور بسلاسة في المنزل، ونظرًا للجداول الزمنية المزدحمة للجميع، قد يكون إيجاد الوقت لقضائه مع أحبائهم أمرًا صعبًا.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

من المحتمل أن يتم اختبار مواليد برج الميزان في موقف جديد وتحدي التفكير خارج الصندوق والخروج من منطقة الراحة الخاصة بك في هذه المرحلة من حياتك، واليوم أصبح العثور على وظيفة أحلامك تدر دخلاً جيدًا أسهل من أي وقت مضى، استمر في الاهتمام بمهنتك بل وستبذل المزيد من الجهد فيها.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

قد يكون لدي برج العقرب وقت ممتع وتجديد النشاط في حياته الشخصية، ولكن لا تنسَ التفكير في أي مخاوف تتعلق بالوظيفة قد تكون لديك، يمكن أن تحصل حياتك الاجتماعية على الكثير من المرح بسبب الأشخاص الذين تقابلهم اليوم.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يحذر خبراء الفلك مواليد برج القوس، من عدم تقديم وعودًا لا يمكنك الوفاء بها، قد يتسبب سلوك زوجتك في حدوث صراعات في زواجك، كن متاحًا للمحادثة في جميع الأوقات للتخلص من المشكلة.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

من المحتمل أن تكون حياة برج الجدي سلمية ومتناغمة، قد يتغير موقفك في الوظيفة بشكل جذري، حاول أن تخاطر بعض الشئ.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

قد يتحسن وضع برج الدلو المهني، وقد تحصل على بعض الفرص الجديدة المثيرة للاهتمام، لا يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي الحالي إلا بقرارات حكيمة ومدروسة، عندما تستقر الأمور في المنزل ، تكون الحياة أكثر سعادة.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يمكن لمواليد برج الحوت أن يستعد لشراء منزل جديد، كما يستعد البعض منكم الاستعداد للزفاف والفرح والتخلص من الضغوطات نهائيا.

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