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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : دعم من زوجك

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء من الأبراج الترابية، ويتسم بالثقة بالنفس والهدوء الشديد، وكتم المشاعر، والخوف الشديد من المستقبل، ومن أبرز عيوب العذراء الانتقاد والعناد والتشاؤم.

يمكنك التعرف على توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

تساعد جهات الاتصال الجديدة الخاصة ببرج العذراء اتخاذ قرارات جيدة، ولكن يشعر مواليد العذراء بالتوتر الشديد في العمل، ولكن المفاجأة السارة أن من المحتمل أن تجد الدخل من مصادر غير متوقعة طريقه إليك، وعلى الرغم من ذلك هذا هو اليوم المثالي للاسترخاء، لذا حاول ألا تقلق بشأن أي شيء أكثر من اللازم.

برج العذراء اليوم صحيا 

قد تلاحظ أن شهيتك أقل من المعتاد اليوم، من المحتمل أنك تعرضت للكثير من التوتر مؤخرًا، وهذا هو السبب المحتمل لذلك، حتى لو لم تكن لديك أدنى رغبة في الخروج من السرير اليوم، فتناول وجباتك كالمعتاد.

برج العذراء اليوم عاطفيا 

استمتع بزواجك لأن زوجك يحبك ويدعمك دون قيد أو شرط.

برج العذراء اليوم مهنيا 

يمكن أن يتشتت انتباهك بسهولة في بعض الأيام ، لكنك اليوم ستعطي الأولوية والاهتمام، شركتك تعمل بشكل جيد الآن، على الرغم من أنه سيتطلب الكثير من وقتك واهتمامك، إلا أن الازدهار المالي في صالحك.

توقعات برج العذراء خلال الفترة المقبلة 

قد تسعد عائلتك بالطريقة التي تحبها وتعتني بها للجميع، قد يحافظ أطفالك على تركيزهم ويصلون إلى هدفهم في المستقبل القريب، وتشعر بالفخر والإنجاز.

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