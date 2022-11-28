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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تنجح في شغلك الجديد

برج الميزان اليوم
برج الميزان اليوم

برج الميزان من الأبراج الهوائية، التي تتسم بالبساطة والرقي والتواضع، لا يحب التواجد بمفرده حتى لا يشعر بالوحدة أو الحزن.

يمكنك التعرف على توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على المستوى الصحي والمهني والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

قد تكون الحالة المزاجية لـ مواليد برج الميزان مزيجًا من التوتر والقلق، قد تحصل على الاحترام في العمل لأنك تصادف نفسك بقوة لم يسبق لها مثيل، قد تشعر بالراحة لثقتك في نفسك، ومنفتحًا على اكتشاف مفاهيم جديدة، وحريصًا على نشر الفرحة لمن حولك، ربما ستشعر بالرغبة في إعادة تقييم وضعك في العلاقات عندما يبدأ اليوم، لقد بذلت الكثير من الجهد لتعلم أشياء جديدة؛ لذلك ، سترتفع جودة عملك بشكل كبير.

برج الميزان اليوم صحيا 

تشعر اليوم بقليل من الملل، مما جعلك تشعر بالنعاس والإرهاق، ستحتاج إلى إجبار نفسك على الانخراط في بعض الأنشطة النفسية لإخراج نفسك من هذا المزاج السيئ.

برج الميزان اليوم عاطفيا 

قد يكون كل شيء كثيرًا بالنسبة لك اليوم، قد تنشغل خيالك اليوم بأفكار لاكتشاف شريك حياتك المثالي. 

برج الميزان اليوم مهنيا 

هناك فرصة جيدة أن تنجح في وظيفتك بسبب مدى إنتاجيتك ومدى نشاطك دائمًا، يجب على الموظفين الجدد مراقبة العمال الأكثر خبرة لتعلم الجديد، قد يؤدي تعظيم هذه الفرصة إلى تعزيز القدرات.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

تجنب الإفراط في التفكير في كل شيء وابذل المزيد من الجهد في علاقاتك، لا تكن جامدًا مع عائلتك، يجب أن تكون قادرًا على التفاعل مع الآخرين اليوم بمزيد من الثقة. 

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