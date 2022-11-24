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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : تتخلص من علاقة سامة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، أنت تسير على ما يرام وقد تتم ترقيتك إلى مناصب أعلى، قد يحصل البعض أيضًا على عروض عمل جديدة.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، لديك رؤية واضحة وقد تجعلك قادرًا على فهم الفوائد طويلة المدى لأي نوع من الاستثمار الذي تقوم به اليوم، إنه يوم سعيد للحكم على الاستثمارات والمشاريع الجديدة في طريقك، من الناحية المهنية، أنت تسير على ما يرام وقد تتم ترقيتك إلى مناصب أعلى، قد يحصل البعض أيضًا على عروض عمل جديدة، يجب أن تتجنب تناول الوجبات السريعة أو المشروبات اليوم لأنك قد تعاني من الحموضة أو عدوى في المعدة، قد يخطط البعض لرحلة قصيرة مع الأصدقاء.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد يحصل المهنيون العاملون على فرص رائعة، قد تكون بعض رحلات العمل مواتية، قد تحصل على الفضل في الجهود التي بذلتها لجعل أفكارك تعمل على جبهة العمل.

توقعات برج الميزان صحيا

قد تتعافى من مشكلة صحية مطولة وتبدأ في اتخاذ خيارات صحية للحفاظ على صحتك الجسدية.

توقعات برج الميزان عاطفيا

أولئك الذين هم في علاقة سامة ، قد يفكرون في اتخاذ الخطوة المطلوبة من أجل أن يعيشوا حياة سعيدة في المستقبل.

توقعات برج الميزان في شهر نوفمبر

يمكنك قضاء اليوم مع أفراد عائلتك ومناقشة أمور مهمة مع والديك، قد تكون أعمال تجديد المنزل قيد التنفيذ.

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