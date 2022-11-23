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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : مفاجأة للعزاب

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، هناك اقتراح مفاجئ في طريقك إذا كنت أعزب.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 : منصب قيادي

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، قد يكون هناك صديق مسؤول عن الإحباط الذي تشعر به اليوم، إذا كنت ترغب في توبيخ من تحب ، اشرح موقفك حتى يعرف أين هم على خطأ، يكون شرح السلوك أكثر فاعلية من تأديبه إذا كنت تريد تغييره، النجوم في صالحك عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية، هناك اقتراح مفاجئ في طريقك إذا كنت أعزب، قد يقترب منك صديق أو إذا كنت مهتمًا بشخص ما ، فهذا هو الوقت المناسب لطرحه عليه.

توقعات برج الميزان مهنيا

تشعر نوعًا من التدهور المهني اليوم، أنت تعمل في مجال لا يتوافق مع معاييرك، أنت تعتقد أنه يمكنك أن تفعل ما هو أفضل من هذا وهذه حقيقة.

توقعات برج الميزان صحيا

طاقتك مشحونة وعقلك على الطريق الصحيح، ركوب تلك الدراجة لن يكون فكرة سيئة.

توقعات برج الميزان عاطفيا

تشعر بالضيق بسبب علاقاتك الفاشلة. لم تتمكن من الحفاظ على علاقة مستقرة منذ سنوات، ربما حان الوقت للتركيز عليك وإظهار بعض الحب.

توقعات برج الميزان في شهر نوفمبر

 في يوم من الأيام تشعر بالثراء الشديد وفي اليوم الآخر تشعر أنك مفلس تمامًا، لا يوجد أي شيء بينهما.

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