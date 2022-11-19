5 أبراج تخلف وعدها دائماً .. الجدي الأبرز

الأبراج والوعود، كثير من الناس غير قادرين على الوفاء بوعودهم، وهذه العادة تزعزع قدرة الشخص الآخر على الوثوق بأي شخص مرة أخرى، لا ينبغي الوثوق بهؤلاء الأفراد أبدًا لأنهم يستطيعون حرفيًا إفشاء أسرار الناس أمام الآخرين.

أبراج تخلف الوعود

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الأبراج التي تخلف وعدها ولا يمكنك الوثوق بها.

برج الجدي

مواليد الجدي أنانية للغاية، تتحدث مواليد الجدي بلطف على وجهك فقط إذا أرادوا شيئًا في المقابل منك، وبمجرد الوفاء بدوافعهم ، لن يتمكنوا من استدعاء الوعود التي قطعوها لك.

برج العقرب

العقارب أشخاص عاطفيون وحساسون يريدون فقط مساعدة الأشخاص الأخرى بسبب هذه الشخصية، يستمرون الوعود مما يجعلهم غير قادرين على التمسك بالأشياء التي يقولوها.

برج الميزان

لا يمكن لأصحاب برج الميزان أن يخيبوا آمال الناس ولذا ، فإنهم يقطعون وعودًا برسم الابتسامة على وجوه الآخرين، هؤلاء الناس لا يفكرون كثيرًا أثناء الإدلاء بالشتائم ولا يقصدون أبدًا بأي منهم.

برج الحمل

الأشخاص الذين يحملون علامة برج الحمل هذه يندرجون تحت قائمة الأشخاص غير الجديرة بالثقة، يركز الأشخاص المولودون في الحمل بشكل كبير على أنفسهم ويريدون فقط تقدمًا سريعًا ، مما يجعلهم يقدمون وعودًا زائفة ويمكنهم إساءة استخدام وعودك لمجرد الوصول إلى القمة، هؤلاء الناس عادة ما يقدمون الوعود فقط من أجل صلاحهم ويبتعدون عن التطبيق العملي ، وبالتالي يظلون غير قادرين على الوفاء بها.

برج القوس

أصحاب برج القوس يريدون الوفاء بوعودهم ، لكن طبيعتهم المغامرة تجعلهم عالقين في العديد من الأعمال الروتينية أو مشاكلهم الخاصة لدرجة أنهم ينسون الوعود التي قطعوها على أنفسهم ويفككون بها عن غير قصد.