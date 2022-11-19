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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : تقطع علاقة مع شخص

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم،  قد تنقطع العلاقة مع أفراد عائلتك لسبب ما، لكنك ستجد أيضًا طرقًا لحلها.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

يجب أن تبقى الأفكار التي تبرز في ذهنك داخل نفسك، لديك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين يهتمون بك ويدعمونك، شخصيتك متعددة الجوانب بما يكفي لجذب انتباه الناس، اليوم سوف تقوم ببعض الاتصالات الجديدة التي ستبقى مدى الحياة، حياتك المهنية على وشك الازدهار إلى الأبد.

توقعات برج الدلو مهنيا

لقد تلقيت الكثير من الملاحظات الجيدة من مديرك، إذا لم تكن على علم بذلك ، فستكون اليوم، قد تكون بعض الأيام غائمة ولكن اليوم أكثر إشراقًا من أي وقت مضى في مجال عملك.

توقعات برج الدلو صحيا

قد لا تشعر برغبة في تدريب جسدك كل يوم، أخذ قسط من الراحة لن يفسد جهودك، علاوة على ذلك ، فإن إجهاد نفسك لن يؤدي إلا إلى عدم التدريب على الإطلاق.

توقعات برج الدلو عاطفيا

أنت على وشك تجربة الجزء الرومانسي من قصتك، لن يكون أقل من فيلم، ستقابل هذا الشخص فجأة وستأخذ القصة منعطفًا مثيرًا مفاجئًا.

توقعات برج الدلو في شهر نوفمبر

من الشائع أن تحدث المعارك الصغيرة داخل الأسرة، الجزء الأكثر أهمية هو حلها داخل بعضها البعض دون السماح لأي شخص خارجي بالحصول على تذكرة داخلية. 

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