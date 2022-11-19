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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : تجنب التأجيل

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، يجب تجنب التسويف اليوم، هذا يوم جيد للطلاب لأن العديد من الفرص ستصل إلى أبوابهم.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أنك قد تحتاج إلى مساعدة شخص لديه بعض الفهم الأفضل في مواقف معينة من حياتك، علاوة على ذلك ، سوف تكون مجهزًا بالمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف بأكثر الطرق كفاءة، سيحفزك إخوتك أيضًا بطريقة إيجابية ويرشدونك إلى الطريق الصحيح، أنت فرد مجتهد في العمل.

توقعات برج الميزان مهنيا

كنت تفكر في تغيير مهنتك ولكنك الآن لا تشعر بالثقة، أنت بحاجة إلى شخص بالغ يمكنه فهم وضعك، احسب ما تريد وقم بعمل قائمة.

توقعات برج الميزان صحيا

ستشعر بالإرهاق اليوم، قد يكون هذا بسبب تناول الطعام الخاص بك، لا تتناول وجبة جيدة أو تمارس التمارين الرياضية بانتظام.

توقعات برج الميزان عاطفيا

من الصعب عليك تضمين أشخاص في مساحتك الداخلية، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يستحقون أن يكونوا هناك.

توقعات برج الميزان في شهر نوفمبر

ظروفك المالية غير مستقرة اليوم، لا يمكنك السيطرة على حسابك، تحقق من الثغرات وقم بإجراء التغييرات.

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