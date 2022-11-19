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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 نوفمبر 2022 .. خلافات زوجية للحمل والقوس يسدد الديون

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يحب الكثير من الأشخاص قراءة حظك اليوم ومتابعة الأبراج بطريقة مستمرة وبشكل يومي لمعرفة الأحداث الطارئة له ولمن يحب، فالبعض منكم يعيش حياة مستقرة والبعض يكسب أموال والبعض يتعرض للخسارة.

وفي هذا التقرير نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي بشكل تفصيلي.

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برج الحمل وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

فرص حدوث ألم في الأسنان أو اضطراب في المعدة، قد تتشاجر مع زوجتك على أمور متعلقة بالمال، للاستفادة من وقت الفراغ ، ابتعد عن الناس وافعل ما تحب، زوجتك قد تسبب لك بعض الخسارة اليوم، التطوع لقضية اجتماعية قد يعزز طاقتك.

برج الثور وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

سوف تحصل على متسع من الوقت لنفسك، اليوم رائع حقًا لحياتك الزوجية، دع شريكك يعرف مدى حبك له / لها، يمنحك تخصيص بعض الوقت لهواياتك شعورًا بالرضا.

برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

ركز على أشياء جديدة واطلب المساعدة من أفضل أصدقائك، قد تفضل قضاء بعض الوقت في العزلة، سيكون شريكك رومانسيًا جدًا، يمكنك زيارة الأسواق مع أفراد عائلتك.

برج السرطان وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

تجنب التركيز على المشاكل ، بل ترقب العديد من الفرص القادمة، قد تفشل في سداد القروض اليوم، ستخطط لشيء مميز للمساء مع زوجتك لجعله رومانسيًا، سوف يأخذك زوجك إلى الأيام الأولى من الحب والرومانسية، ستنهي جميع مهامك في الوقت المحدد والتي ستفاجئ زملائك.

برج الأسد وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

سيكون لديك جدول مزدحم طوال اليوم، افحص بشكل صحيح قبل القيام بأي استثمار جديد، يجب عليك تخطيط مهامك وتحديد أولوياتها لتجنب الخسارة المالية، سوف تحصل على الراحة من التوتر، زوجتك ستفعل شيئًا مميزًا من أجلك.

برج العذراء وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

تحتاج إلى تعزيز نفسك للوقوف فوق الوقت، تجنب الإفراط في الأكل، ستثنيك خسارتك المالية عن القيام باستثمارات جديدة، ستزداد الحالة الصحية لزوجك / زوجتك سوءًا.

برج الميزان وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

يجب على الأشخاص العاطفيين الابتعاد عن المواقف التي من المحتمل أن يتعرضوا فيها للأذى، يجب أن يهتم المسافرون بممتلكاتهم الثمينة بشكل خاص، أي إهمال في هذا الصدد قد يؤدي إلى سرقة متعلقاتك في غير مكانها.

برج العقرب وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

يمكنك التغلب على هذا عن طريق تجنب الأفكار السلبية عن الناس، يجب على رجال الأعمال تخزين أموالهم في أماكن آمنة لتجنب السرقة، سيكون لديك وقت لا ينسى مع أطفالك اليوم، قد يتفهم زوجك / زوجتك مشاعرك ويبذل قصارى جهده لإبقائك سعيدًا. بعد فجوة طويلة ، سيكون لديك بعض أوقات الفراغ في المساء، سيقوم أفراد عائلتك دائمًا بمد يد العون لك وقت الحاجة.

برج القوس وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

من المحتمل أن تنهي الكثير من عملك المعلق اليوم، سوف تحصل على التقدير من عدة جهات لعملك الشاق وتصميمك، سيكون لديك ما يكفي من المال لتغطية نفقاتك وسداد القروض، من المحتمل أن تحصل على بعض الراحة في المساء وتستغلها في بعض الاستخدامات المثمرة، سوف يتفهم زوجك / زوجتك مشاعرك ويتقدم لمساعدتك في الأوقات الصعبة.

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برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 : بشرى خير للطلاب

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برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 : تجنب الإجهاد

برج الجدي وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

قد يتم اختبار قوتك على التحمل، من المهم ألا تتنازل عن قيمك. هنا يمكن أن تكون أزمة مالية إذا كنت تنغمس في الإنفاق الباذخ، يمكنك حضور مناسبة اجتماعية، قد يعيق تدخل شخص من الخارج حياتك العاطفية، قد تكون هناك خطة مفاجئة لرحلة بعيدة وقد تكون محمومة، قد تتطلب حياتك الزوجية الكثير من وقتك وحبك واهتمامك.

برج الدلو وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

قد تساعدك النصائح من شخص ذي خبرة على تقوية وضعك الاقتصادي، قد ينضم عضو جديد إلى عائلتك، يمكنك الاحتفال بإقامة حفلة. 

برج الحوت وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

قد تواجهك مشاعر مختلطة، قد تزيد زيارة منزل الأقارب من أزمتك المالية، قد يستغرق الأصدقاء وأفراد الأسرة معظم وقتك. 

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