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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : أمنيتك تتحقق

برج الحمل وحظك اليوم
برج الحمل وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحمل اليوم،  يبدو أن كل شيء يسقط في الأماكن الصحيحة، كل قرارك وعملك الجاد سيؤتي ثماره اليوم.

وإليك توقعات برج الحمل اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

يوجد حدث مهم كنت تطمح إليه، قد يكون هذا شخصًا أو مادة ساعدتك في أوقاتك الصعبة في الماضي، قد يكون هذا أحد أفضل أيام حياتك، يمكنك أخيرًا رؤية أجزاء حياتك تشكل صورة كبيرة، تشعر جسديًا بالثقة والرضا، حاول أن تتجنب التعاملات العقارية اليوم حتى تنأى بنفسك عن الخسائر. 

توقعات برج الحمل مهنيا

إن النظر إلى الأشخاص من حولك ونوع مكان العمل الذي يقضونه معظم وقتهم يجعلك تحب مكانك، لقد بدأت في تقدير ما لديك.

توقعات برج الحمل صحيا

اليوم هو اليوم الذي تشعر فيه بالثقة في جسدك.

توقعات برج الحمل عاطفيا

ستشعر بالتواصل مع شريكك اليوم، ستكون هناك حالات يشارك فيها كلاكما نفس الفكرة، هذا سوف ينمو الإعجاب لكما.

توقعات برج الحمل في شهر نوفمبر

قد تشعر بالضيق قليلاً بشأن علاقتك مع عائلتك، قد تشعر أنك لا تفعل ما يكفي من أجلهم أو لا تعاملهم كما ينبغي. 

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