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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معندهمش صبر| 4 أبراج تتخذ قرارات متهورة.. هل أنت منهم؟

الأبراج والقرارات
الأبراج والقرارات السريعة

الأبراج والقرارات السريعة، يستغرق معظم الأشخاص بعض الوقت الإضافي لاتخاذ قرار بشأن شيء مهم للغاية، لكن بعض الأشخاص متهورون ولا يفكرون حتى مرتين قبل اتخاذ قرارات حياتية مهمة، وبالتالي ينتهي بهم الأمر إلى أخذ استنتاجات سيئة بسبب عفويتهم.

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أبراج تتخذ قرارات سريعة ومتهورة

وفي هذا التقرير، نستعرض أبراج تتخذ قرارات سريعة ومتهورة يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

برج الحمل

تشتهر علامة برج الحمل النارية هذه بشخصيتها غير الصبورة، ويتمتع الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه برأس قوي ولا يفكرون جيدًا قبل اتخاذ أي قرار أو التصرف بناءً على عواطفهم ومشاعرهم. 

وهم أشخاص مترددون يكافحون لاتخاذ إجراء، وبالتالي لا يفكرون أبدًا عدة مرات قبل القيام بأي شيء، وعادة لا يفكر الأشخاص المولودون في الحمل في عواقب أفعالهم حتى يصنعوها.

برج القوس

عادة ما يتخذون قرارات متهورة في خضم اللحظة ويأسفون عليها لاحقًا، يمكن أن يكونوا إيجابيين بشأن أشياء تتعلق بالعمل أو الحياة أمام الآخرين لأنهم لا يفكرون في الأمر كثيرًا في الوقت الحالي وهذه النظرة المفرطة في التفاؤل تقودهم إلى اتخاذ قرارات سيئة، والتي يندمون عليها في المستقبل.

برج الحوت

الأشخاص المولودون في برج الحوت مبدعون تمامًا ويعرفون بأنهم ملوك اتخاذ القرارات السيئة المندفعة، وعادة ما يخافون من اتخاذ قرارات سيئة ويظلون متشابكين في أفكارهم، ونتيجة لذلك، يأخذون أسوأ قرار في حياتهم.

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برج الجوزاء 

يتنقل مواليد برج الجوزاء باستمرار بين عقلين ونفوس تتحدث بأذهانهم مباشرة بسبب الارتباك، ثم يعانون بسبب قراراتهم غير العادلة، وطبيعتهم غير المتسقة هي سبب آخر لتسرعهم.

كونها مضطربة ومربكة للغاية، غالبًا ما تؤدي هذه الشخصيات إلى قرارات سيئة.

ابراج الأبراج والقرارات السريعة برج القوس برج الحوت برج الجوزاء برج الحمل

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