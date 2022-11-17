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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 : وازن بين مصاريفك ومرتبك

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، إلى شراء أو بيع الممتلكات قد تمنحك الأسرة أو المناسبة الاجتماعية فرصة لمقابلة شخص مميز يمكن أن يكون شريك حياتك.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : حل الخلافات القديمة

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، قد تستمتع بصحتك الجيدة وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك، قد يتفاخر البعض في الأنشطة الترفيهية والترويحية، يشار إلى شراء أو بيع الممتلكات، قد يتصل بك الأشقاء ويناقشون خططه المستقبلية ويطلبون توجيهاتك بشأن شيء مهم، قد يجعلك الزوج تشعر أنك محبوب اليوم من خلال القيام بشيء لطيف، قد يجتمع أفراد الأسرة معًا للاحتفال بشيء ما في المنزل

توقعات برج الحوت مهنيا

يمكنك إقناع كبار السن بصفاتك القيادية وتصميمك، قد تكتمل جميع مهامك المعلقة وقد تحصل على فرصة للعمل مع عملاء رئيسيين لشركتك.

توقعات برج الحوت صحيا

يمكنك أن تبدأ يومك بنزهة مريحة وبطيئة مع الأصدقاء، قد يقلع البعض عن التدخين أو الكافيين ويختارون خيارات صحية، قد يستكشف البعض مواقع التواصل الاجتماعي لتنمية شبكتهم الشخصية والمهنية.

توقعات برج الحوت عاطفيا

تحصل على زيارة مفاجئة من شريك حبك، قد يستمتع البعض أيضًا بالموسيقى أو العروض المفضلة لديهم، قد يخطط الأزواج المتزوجون لتوسيع الأسرة.

توقعات برج الحوت في شهر نوفمبر

قد تسمح لك حالتك المالية الممتازة بالتباهي بأحبائك وتدليل نفسك، قد يشتري البعض أيضًا عقارًا. قد تتعلم كيفية الموازنة بين مصاريفك ودخلك.

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