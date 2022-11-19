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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : ارتاح من الشغل

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، هذا هو الوقت الحاسم لقضاء بفعالية، خذ قسطًا من الراحة واذهب لجلسة التخلص من السموم.

وإليك توقعات برج القوس اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، إن روتينك المتقطع أدى إلى تدهور ظروفك الصحية، إن التشديد على أي مسألة لا يقودك إلى أي مكان، لقد كنت تعمل بجد في وظيفتك وكبار السن راضون تمامًا عنك، اصطحب شخصًا قريبًا منك في هذه الرحلة.

توقعات برج القوس مهنيا

حالتك المهنية ترتفع إلى أعلى المستويات، لقد خطوت في الطريق الذي سيأخذك إلى أعلى وأعلى، ستحصل على مكافأة جيدة في غضون أيام قليلة.

توقعات برج القوس صحيا

لقد كنت عابرًا إلى حد ما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بصحتك، بسبب الأمراض التي لا يبدو أنها ترفع يديها عنك.

توقعات برج القوس عاطفيا

لا يمكن لشخص واحد أن يبذل كل جهده دون أن يتلقى أي شيء من الجانب الآخر.

توقعات برج القوس في شهر نوفمبر

غالبًا ما كنت تواجه مشاكل في التواصل مع والديك، لكن يبدو أن كلاكما اليوم يفهمان بعضهما البعض ويحترمان اختلافات بعضكما البعض. 

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