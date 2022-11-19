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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : فرصة شغل مميزة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، سوف تحصل على العديد من الفرص اليوم، خطط لرحلة مع أحبائك وخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن الصخب والضجيج.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، ستتلقى العديد من الفرص اليوم، تأكد من الاستيلاء عليها وتعيش حياة كنت تنتظرها، خطط لرحلة مع أحبائك وخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن الصخب والضجيج، خلال هذا الوقت ستتمكن من إعادة الاتصال بالناس، استثمر أقصى طاقتك في عملك إذا كنت على استعداد لرؤية أيام أفضل لحياتك المهنية.

توقعات برج الحوت مهنيا

ستحيطك عروض العمل المفيدة المختلفة اليوم، سوف يعدونك بمستقبل مضمون ومزايا.

توقعات برج الحوت صحيا

لقد كنت تتعامل مع بعض المخاوف المتعلقة بالصحة، اليوم سيتم تسليط الضوء على هذه المخاوف في كل ما تفعله، اعتني بنفسك واتخذ التدابير المناسبة لتعيش حياة خالية من التوتر.

توقعات برج الحوت عاطفيا

أنت في علاقة معقدة حيث تكون الأمور مربكة للغاية، كلاكما شخصان متهوران ولهما صبر رقيق، لهذا السبب لا أحد على استعداد ليكون الشخص الأعظم هنا.

توقعات برج الحوت في شهر نوفمبر

ستتمكن من التواصل مع أحبائك والاستراحة من المحادثات الجادة. 

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