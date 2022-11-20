توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. حب وفلوس وشغل جديد لهؤلاء

حظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج تأخذ اهتمام الكثير من الأشخاص خاصة محبي علم الفلك والأبراج، فتتغير حركة الكواكب باستمرار وتنقلب الأحداث، فربما تكون أنت الاكثر حظا هذا الأسبوع بخلاف الأسبوع الماضي.

يمكنك التعرف على توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع بداية من اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 من خلال التقرير التالي.

حظ برج الحمل هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

يمكن أن يتطلع برج الحمل إلى في هذا الأسبوع من شهر نوفمبر، إلى التساهل والسرور والعاطفة.

حظ برج الثور هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

يجب أن تكون الصحة في مقدمة برج الثور هذا الأسبوع، المشي لمسافات طويلة والتغذية الجيدة تقوي جهاز المناعة وتجعلك تشعر بالسعادة والرضا.

حظ برج الجوزاء هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

لديك الكثير من الطاقة والشجاعة لمواجهة تحديات جديدة ومثيرة.

برج السرطان وتوقعات الأبراج هذا الأسبوع

يعيش مواليد برج السرطان هذا الأسبوع حالة من الحب والرضا، كما أنه يحصل على فرصة عمل مميزة تنقله إلى مستوى آخر من الحياة.

حظ برج الأسد هذا الأسبوع

يمكن أن يشعر الأسد المشع ببعض الضعف خلال الأسبوع، ويجب أن يسمح لنفسه ببعض الراحة.

حظ برج العذراء هذا الأسبوع

بدأ برج العذراء شهر نوفمبر بطاقة مضطربة وفائضة لا يعرفون تمامًا ماذا يفعلون بها، لكن فينوس قاوم هذا ويجلب المودة والحب والعقل الحاد.

حظ برج العقرب هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

فرص نجاح مواليد برج العقرب كبيرة جدًا، والشمس في برج العقرب هذا الأسبوع تسمح أيضًا للعقرب بالتألق، ولكن زحل يمكن أن يدعو إلى قرار غير مريح.

حظ برج الميزان هذا الأسبوع

سيتعين على مواليد الميزان أيضًا التحلي بالصبر في العمل، يجب أن تكون العديد من الأشياء سهلة بالنسبة لهم ، ويجب أن يعمل التعاون بين الفرق بشكل جيد.

حظ برج الجدي هذا الأسبوع

أن يتوقع الجدي الحيوية والفرح لمعظم شهر نوفمبر ، وذلك بفضل الشمس في برج العقرب، تنتظرك السعادة في الحب والنجاح في عملك.

حظ برج القوس هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

كوكب المشتري في منزلك يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر، المريخ أيضا في وضع صعب، الآن تبدأ أوقات الحب الجميلة.

حظ برج الدلو هذا الأسبوع

يكون كوكب المريخ مناسبًا للغاية ويمنح برج الدلو المبتكرين قدرًا كبيرًا من القوة والتأكيد ، يجب عليهم التأكد من أخذ فترات راحة كافية خلال الأسبوع.

حظ برج الحوت هذا الأسبوع

أسبوع محظوظ للحوت، بالنسبة لكوكب المشتري ، كوكب التوسع والتكاثر ، انتقل إلى برجك الخاص في نهاية شهر أكتوبر، واستمر في المزيد من الحب والنجاح والمعرفة والحكمة.

