عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. حب وفلوس وشغل جديد لهؤلاء

حظك الأسبوعي وتوقعات
حظك الأسبوعي وتوقعات الأبراج

حظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج تأخذ اهتمام الكثير من الأشخاص خاصة محبي علم الفلك والأبراج، فتتغير حركة الكواكب باستمرار وتنقلب الأحداث، فربما تكون أنت الاكثر حظا هذا الأسبوع بخلاف الأسبوع الماضي.

يمكنك التعرف على توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع بداية من اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 من خلال التقرير التالي.

txt

5 أبراج تخلف وعدها دائماً .. الجدي الأبرز

txt

معندهمش صبر| 4 أبراج تتخذ قرارات متهورة.. هل أنت منهم؟

حظ برج الحمل هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

يمكن أن يتطلع برج الحمل إلى في هذا الأسبوع من شهر نوفمبر، إلى التساهل والسرور والعاطفة.

حظ برج الثور هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

يجب أن تكون الصحة في مقدمة برج الثور هذا الأسبوع، المشي لمسافات طويلة والتغذية الجيدة تقوي جهاز المناعة وتجعلك تشعر بالسعادة والرضا.

حظ برج الجوزاء هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

لديك الكثير من الطاقة والشجاعة لمواجهة تحديات جديدة ومثيرة.

برج السرطان وتوقعات الأبراج هذا الأسبوع 

يعيش مواليد برج السرطان هذا الأسبوع حالة من الحب والرضا، كما أنه يحصل على فرصة عمل مميزة تنقله إلى مستوى آخر من الحياة.

حظ برج الأسد هذا الأسبوع

يمكن أن يشعر الأسد المشع ببعض الضعف خلال الأسبوع، ويجب أن يسمح لنفسه ببعض الراحة.

حظ برج العذراء هذا الأسبوع

بدأ برج العذراء شهر نوفمبر بطاقة مضطربة وفائضة لا يعرفون تمامًا ماذا يفعلون بها، لكن فينوس قاوم هذا ويجلب المودة والحب والعقل الحاد.

حظ برج العقرب هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

فرص نجاح مواليد برج العقرب كبيرة جدًا، والشمس في برج العقرب هذا الأسبوع تسمح أيضًا للعقرب بالتألق، ولكن زحل يمكن أن يدعو إلى قرار غير مريح.

حظ برج الميزان هذا الأسبوع

سيتعين على مواليد الميزان أيضًا التحلي بالصبر في العمل، يجب أن تكون العديد من الأشياء سهلة بالنسبة لهم ، ويجب أن يعمل التعاون بين الفرق بشكل جيد.

حظ برج الجدي هذا الأسبوع

أن يتوقع الجدي الحيوية والفرح لمعظم شهر نوفمبر ، وذلك بفضل الشمس في برج العقرب، تنتظرك السعادة في الحب والنجاح في عملك.

حظ برج القوس هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

كوكب المشتري في منزلك يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر، المريخ أيضا في وضع صعب، الآن تبدأ أوقات الحب الجميلة.

حظ برج الدلو هذا الأسبوع

يكون كوكب المريخ مناسبًا للغاية ويمنح برج الدلو المبتكرين قدرًا كبيرًا من القوة والتأكيد ، يجب عليهم التأكد من أخذ فترات راحة كافية خلال الأسبوع.

حظ برج الحوت هذا الأسبوع

أسبوع محظوظ للحوت، بالنسبة لكوكب المشتري ، كوكب التوسع والتكاثر ، انتقل إلى برجك الخاص في نهاية شهر أكتوبر، واستمر في المزيد من الحب والنجاح والمعرفة والحكمة.
 

توقعات الابراج حظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج برج الجوزاء برج السرطان برج السرطان وتوقعات الأبراج حظ برج الأسد هذا الأسبوع برج العقرب حظك هذا الاسبوع برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

بتلاوة قرآنية.. أحمد موسى يكشف مفاجأة قطر في افتتاح كأس العالم

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

موضوعات متعلقة

5 أبراج تخلف وعدها دائماً .. الجدي الأبرز

برج السرطان .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : انفصال وطلاق

برج الثور .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : مكافأة لنفسك

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : استثمر وقتك

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : انجز شغلك المتراكم

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : أزمة مالية

برج القوس .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : ارتاح من الشغل

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : افعل شيئًا مميزًا لحبيبك

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-11- 2022

والدان بالدقهلية يستغيثان: انقذوا محمد.. مرض غريب أصاب شقيقاه وتوفيا.. وخايفين على الثالث

بث مباشر.. الجلسة الختامية لـ قمة المناخ "كوب 27"

غير ملزم|أحمد كريمة: الزواج الثاني حق للرجل دون تقديم مبررات

انطلاق كأس العالم قطر 2022 ..كل ماتريد معرفته عن المونديال والمباريات المذاعة مجانا

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

السفير المصري بـ لندن يشهد عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية|صور

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ