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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : تجنب الخلافات

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، من المرجح أن تكون الأرباح المرتفعة لأصحاب الأعمال.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أنه يمكنك توقع التقدم مهنيًا وتحقيق أشياء عظيمة، إذا بذلت الوقت والجهد، يجب أن ترى بعض التقدم في حياتك المهنية، من المرجح أن تكون الأرباح المرتفعة لأصحاب الأعمال، حاول الحفاظ على السلام في المنزل عن طريق تجنب الخلافات، يوصى بالفصل بين حياتك الشخصية والمهنية، إذا كنت في علاقة ملتزمة ، فيجب أن تقضي أنت وشريكك وقتًا سهلاً نسبيًا.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد يتمكن أفراد برج العقرب من تصحيح الأخطاء السابقة وإنهاء مشروع مهم في الموعد المحدد، قد تتحسن احتمالات النجاح المالي إذا اتبعت نهجًا مبتكرًا في حياتك المهنية.

توقعات برج العقرب صحيا

يجب أن تستخدم هذه الطاقة بشكل جيد، التدليك طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر من جسمك وعقلك، بحلول نهاية اليوم ، سيكون لديك المزيد من الوضوح الذهني والشعور بالسلام الداخلي.

توقعات برج العقرب عاطفيا

من المرجح أن يتمتع مواليد برج العقرب الملتزمون بعلاقة رومانسية سلمية ومرضية، حان الوقت لتقديم مقترحات الزواج وإعلانات الحب العلنية إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

توقعات برج العقرب في شهر نوفمبر

من الممكن أن يتسبب الاضطراب المستمر في حياتك المهنية في إجهاد وتوتر اتصالاتك الشخصية، من المحتمل أن تواجه أنت وزوجك بعض الصعوبة في علاقتكما.

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