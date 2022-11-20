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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : انتبه لنصيحة والدك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، قد يتم إبعادك عن التقدم على طول المسارات التي اخترتها.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

قد يشعر بعض برج الدلو بالقلق، وقد تستمر الشكوك لديهم حول المستقبل، يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد يتم إبعادك عن التقدم على طول المسارات التي اخترتها، لقد كنت مقتصدًا وحذرًا للغاية بشأن قراراتك المالية حتى الآن، ولكن حان الوقت الآن للتوسع والاستفادة من بعض الفرص، إنه الوقت المناسب للسفر إلى الخارج، والقيام بخطوة دائمة، أو تكوين شراكة تجارية مع كيان أجنبي.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد يحاول منافسوك في العمل التفوق عليك اليوم، قد تسود مشاعرك على المنطق وتسبب بعض المشاكل، قد يراكم بعض الأشخاص مسؤولياتهم عليك ، وقد تضطر إلى التعامل مع هؤلاء.

توقعات برج الدلو صحيا

يمكنك تطوير الثبات والبصيرة والثقة لمواجهة الشدائد وجهاً لوجه، تحتاج إلى التخلص من الخمول واستئناف برنامج التمرين.

توقعات برج الدلو عاطفيا

حان الوقت لنقل علاقتك إلى مستوى أعمق وأكثر فكرية، من الممكن أن تقترب منكما أكثر مما تتوقع، قد يعيد الدلو المتزوجون اكتشاف شغفهم ببعضهم البعض.

توقعات برج الدلو في شهر نوفمبر

قد تتقوى علاقاتك مع الأصدقاء والعائلة ومن المرجح أن تولي اهتمامًا وثيقًا لكل فرد، من الحكمة أن تأخذ في الاعتبار نصيحة والدك أو أي شخص بالغ آخر في حياتك.

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