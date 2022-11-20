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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : اهتم بجسمك

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

تشير توقعات برج العذراء اليوم، كن أكثر تفاؤلاً، وقد تفاجأ بالرفقة والأشقاء في المنزل.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إذا كنت تجري بحثًا، فيمكنك توقع نتيجة ناجحة لمساعيك، قد يُعرض على بعض العلماء أو الباحثين مناصب ذات رواتب عالية لأبحاثهم، قد يكون زملاؤك في العمل قادرين على مساعدتك على الاسترخاء في المكتب عن طريق تحويل انتباهك عن موقف عملك المليء بالضغوط، من المحتمل أيضًا أن تكون متورطًا في نزاعات قانونية ، مما قد يزيد من عبءك المالي.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد تتطلب مساعيك المهنية المزيد من وقتك وطاقتك اليوم، قد يجد البعض منكم أن مرؤوسيك يأتون لمساعدتكم.

توقعات برج العذراء صحيا

تحتاج إلى العناية بجسمك والحصول على الكثير من الماء حتى تتمكن من البقاء بصحة جيدة ونشاط، قد يعاني بعض مواليد برج العذراء من مشاكل في القدم أو آلام في المفاصل أو مشاكل في الحلق ويجب عليهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

إذا كنت تبحث عن شريك رومانسي ، فقد تجد بعض الآفاق الواعدة اليوم، من الأفضل أن تتغلب على خوفك وتعبر عن نفسك بصراحة وصدق، هذه فرصة للفرح، ويجب أن يأخذها العذراء.

توقعات برج العذراء في شهر نوفمبر

من الأفضل أن تحافظ على تواضعك وتقدم الوعود فقط بعد دراسة الأمر بعناية، يجب أن تتحسن حياتك الأسرية اليوم ، وقد تتمكن حتى من إصلاح الأمور مع أخيك.

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